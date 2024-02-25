В Челябинске силовики выдали местной жительнице портрет Лаврентия Берии

Как сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, в Челябинске во время профилактической беседы полицейские выдали местной жительнице распечатанный портрет одного из главных организаторов сталинских репрессий Лаврентия Берии с надписью: «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть».

17 февраля девушка возложила цветы к памятнику политических репрессий в память об Алексее Навальном**. Через неделю ее вызвали в отдел полиции на профилактическую беседу, во время которой не смогли ответить, что она нарушила, но смогли «обрисовать перспективы».

За время акций в память об Алексее Навальном, которые прошли в 190 населенных пунктах России, было задержано более 400 человек. В некоторых городах, как например в Челябинске, полицейские переписывали данные пришедших возложить цветы, а уже потом вызывали на профилактические беседы.





*Признан в России «иностранным агентом».



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Внесен в список «террористов и экстремистов».