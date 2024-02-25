На администратора телеграм-канала составили протокол за упоминание Алексея Навального* в посте

На администратора канала «Симбирский шугожор» Виталия Ахмерова составили административный протокол за упоминание в посте имени Алексея Навального. Речь шла о том, что администрация Ульяновска отказала активистам в проведении 24 февраля пикета памяти Алексея Навального.

В протоколе указано, что Ахмеров «использовал имя и фамилию (личность) «Алексея Навального», которая «широко узнаваема в Российском обществе (иных государствах), медиа-пространстве и непосредственно ассоциируется с деятельностью некоммерческой организаций «Фонд защиты прав граждан»**, некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»**. По версии полицейских, Ахмеров распространил информацию об этих «экстремистских» организациях, даже не называя их, при этом не указал, что их деятельность запрещена.



Пост был опубликован 19 февраля, через три дня Ахмерова вызвали в полицию (причем, по его словам, для вручения повестки его нашли в деревне в 130 км от Ульяновска) и оформили протокол.

«Да, меня хотят оштрафовать за упоминание фамилии на букву Н, потому что она, мол, ассоциируется с некими запрещенными организациями, — написал Ахмеров. — Феерическая чушь, даже прокремлевские информагентства вроде РИА Новости в постах про того, кого нельзя называть, пишут его фамилию без какой-либо маркировки».





* Внесен в список «экстремистов и террористов».

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Признаны «экстремистскими», их деятельность в России запрещена.