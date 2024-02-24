Цена вторжения:120 смертей военных в день получает Россия за нападение на соседнюю страну

Ко второй годовщине войны с Украиной «Медуза»* совместно с «Медиазоной»** опубликовали исследование о российских потерях.

Так как в официальных источниках статистика потерь в войне под запретом, подсчет проводился на базе данных Реестра наследственных дел, статистики Росстата и поименного списка погибших военнослужащих.

Общее число погибших военнослужащих в войне с Украиной на конец 2023 года —75 тысяч. Как указано в исследовании, выбранный метод не позволяет «видеть» потери за последние месяцы, однако, если темп остался прежним — 3900 погибших в месяц, то за два года войны число погибших — предположительно 83 тысячи. При этом темп потерь не только не снижается, но значительно растет. В 2022 году погибли около 24 тысяч человек, в 2023 — почти 50 тысяч.

Во время битвы за Бахмут в январе-марте 2023 года по данным изданий погибало до двух тысяч человек в неделю, в основном бывшие заключенные. Огромными потерями сопровождалось также наступление на Авдеевку.

К концу прошлого года на войне погибло 22 тысячи кадровых военных, 20 тысяч бывших заключенных и 16 тысяч мобилизованных. Предположительное число раненых — 130 тысяч.

«7×7»** подсчитал, что несмотря на то, что военные действия проходят на территории Украины, в результате обстрелов в России погибли 144 мирных жителя. В статистику не вошли так называемые «новые регионы».

Наибольшее число погибших — 102 — приходится на Белгородскую область. Больше всего жителей региона погибло в декабре 2023 года — 28.

«Конечно, российские потери несопоставимы с тем, что каждый день проживают украинцы. Однако за каждой, казалось бы, небольшой цифрой стоит человеческая жизнь, которая бы продолжалась, если бы не 24 февраля 2022 года» — отмечают авторы проекта «7×7».

По данным ООН на конец 2023 года, подтверждена гибель 10 065 мирных жителей Украины; 18 679 гражданских лиц получили ранения в ходе российского вторжения. Обстрелы украинских городов продолжились и в 2024 году, число погибших гражданских растет каждую неделю.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: ВВС