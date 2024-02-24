Девятый день. У Храма Христа Спасителя в Москве образовалась очередь из желающих почтить память Алексея Навального*

«Сегодня в 15:00 в крупнейших храмах своих городов люди соберутся, чтобы почтить память политика. В Москве — в Храме Христа Спасителя, в Санкт-Петербурге — в Смольном соборе, в Казани — в Благовещенском соборе, в Новосибирске — в Вознесенском соборе, в Екатеринбурге — в церкви Максимилиана Эфесского», — написала утром журналистка Екатерина Дунцова.

SOTA** передает, что в Москве у Храма Христа Спасителя образовалась очередь. Сотрудники полиции пока никого не задерживают, а точечно, по указанию оперативников Центра «Э», проверяют документы.







В Санкт-Петербурге несколько человек пришли в Воскресенский Смольный собор в назначенное Екатериной Дунцовой время для поминания Алексея Навального. За ними следовал сотрудник «Центра „Э“».



Как пишет «Бумага»**, около 30 человек зашли в храм. Когда петербуржцы начали уходить, на выходе их встречали полицейские, которые выборочно проверяли документы у пришедших в храм.







Девятый день в разных городах России, несмотря на задержания, люди приходят возложить цветы к стихийным мемориалам памяти Алексея Навального. Мемориалы жертвам политических репрессий закрывают «на ремонт» или оцепляют из-за «угрозы минирования».



Так было в Новосибирске, Иркутске, Новороссийске, теперь к ним прибавились Сочи. 16 февраля, на мемориале в Завокзальном микрорайоне города появились гвоздики и портреты Навального с черным лентами. На следующий день их убрали. Всю неделю жители города приносили цветы, а власти их убирали. По информации «7×7», 23 февраля у памятника появился забор, на котором вывесили объявление о начале реконструкции объекта. рабочие начали демонтировать бордюры и плитку у мемориала. На вопрос, зачем они это делают, если плитка в хорошем состоянии, рабочие ответили, что получили такое указание от руководства.

Cегодня задержания пришедших возложить цветы были в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе, также по традиции задерживали в Москве и Санкт-Петербурге. По данным «ОВД-Инфо»**, на пикетах и возложениях цветов против войны и в память об Алексее Навальном сегодня задержали более 30 человек. У Соловецкого камня задержали девушку, которая принесла к памятнику сине-желтые цветы, позже были задержаны еще несколько человек.

Как сообщила «Бумага», в Петербурге 77-летняя художница Елена Осипова вышла в пикет к Екатерининскому скверу с плакатом в память об Алексее Навальном. Через несколько минут к не подошли силовики и задержали.













*Внесен в список «экстремистов и террористов»

**Признаны в России «иностранными агентами»

Фото: Бумага, SOTA, RusNews

