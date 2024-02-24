Ночью дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

О пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате в ночь на субботу сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Причиной возгорания он назвал падение БПЛА, добавив, что огонь потушили и никто не пострадал. На самом комбинате были еще более осторожнее в описании произошедшего, сообщив о «хлопке» и отсутствии пострадавших. При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников НМЛКа писал об одном пострадавшем.

«РБК-Украина» со ссылкой на военные источники сообщила, что атаку организовали СБУ и военная разведка Украины. БПЛА попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, что привело к взрыву и пожару, источники издания сообщили, что производственный процесс комбината остановился надолго.

Минобороны России ограничилось информацией о перехвате двух беспилотников над Липецкой областью и одного над Курской областью, а также об уничтожении БПЛА над Тульской областью.



Как отмечает «Агентство», несколько месяцев назад ВСУ начали регулярно атаковать нефтеперерабатывающие заводы, что привело к сокращению нефтепереработки в России. Удар беспилотника по НМЛК, чья продукция используется для производства оружия, военной техники и экипировки, может иметь долгосрочные последствия для предприятия.





