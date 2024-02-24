«Путинская вера — это фальшивка. Ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас с уже мертвым Алексеем»



«Привет, это Юлия Навальная. Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального*. Но убийства Путину показалось мало, теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью. Заставляет ее согласится на тайные похороны, иначе они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея. С ним что-то случится, потому что, цитирую, «время работает против нас». Они угрожают похоронить его сами, прямо в колонии, где его и убили. Несколько дней маму Алексея буквально мучают, следователь ей врет, шантажирует и снова врет, обещая, что вот-вот все решится, только согласитесь, только подпишите.

Я прекрасно понимаю, что это все придумал не какой-то там следователь из Салехарда, всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. И либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно и тихо, чтобы никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам. Вот какие условия выдвигает Путин, тот самый Путин, который любит показывать, что он верующий христианин. На Рождество он фотографируется в церкви со свечкой, стоит один в храме, с проникновенным видом смотрит в пустоту, а журналисты его снимают. Или на Крещение он в роскошной бежевой дубленке и валенках подходит к проруби в форме креста, а потом окунается в нее, и снова камеры снимают, как истово он чтит Бога. Путин делает вид, что он очень религиозный человек, он целует иконы, прикладывается к мощам Николая Чудотворца, он регулярно приезжает на Валаам, где причащается и исповедуется в монастыре. Да что там, он во дворцах своих строит личные церкви, чтобы быть поближе к Богу.

Путин такой ревностный христианин, что он в Конституцию нашей страны вписал, что предки передали нам веру в Бога. Только невозможно привести людей к вере, если просто написать это в законе. Это можно сделать, только если ты сам поступаешь по-христиански.

Мы и раньше знали, что путинская вера — это фальшивка, но теперь мы видим это ясно как никогда. Вера — это не про поцеловать икону, вера — это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас с уже мертвым Алексеем. Я понимаю это очень хорошо, Алексей был верующим человеком, для него это было очень важно, он ходил в церковь, он постился, даже в тюрьме постился, его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях. Но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести. Что Бог — это любовь, что уныние — это грех. Даже в своих письмах из тюрьмы он писал, что не испытывает ненависти к своим мучителям. То, что сейчас делает Путин — вот ненависть. Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество.

Вы что собрались с его телом делать? Как низко падете, глумясь над убитым вами человеком? Шантаж, угрозы, ультиматумы — серьезно? Это то, чему вас научили во время ваших фальшивых молитв и разговоров со старцами?

Вот вы придумали несколько лет назад сажать людей за оскорбление чувств верующих и сажали их. Но самое большое оскорбление чувств верующих прямо сейчас, в эту минуту наносите вы — Путин, его следователи, фсбшники и другие бандиты. Вы оскорбляете и верующих, и атеистов, и христиан, и мусульман — вообще всех.

Если вы действительно считаете себя верующими, то знайте: вы за все это ответите, и не только перед людьми. И за это, и за войну, которую вы развязали два года назад, тоже, кстати, прикрываясь ценностями христианства. Тем, что боретесь с каким-то западным злом, которое мешает нашим традиционным скрепам. А вы просто убиваете, просто бомбите ночью спящих мирных людей освещенными в церкви ракетами.

Отдайте тело моего мужа, мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески, в земле, как это принято в Православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий, вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего, невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и Божий».





*Внесен в список «террористов и экстремистов».