За последние шесть лет на Алтае было заведено более 25 тысяч административных дел о неподчинении требованиям представителей власти

Алтайский край стал рекордсменом по применению статьи о неподчинении требованиям представителей власти (статья 19.3 КоАП). Как подсчитали журналисты «Агентства», за последние шесть лет в республике было заведено 17 дел по этой статье на каждых 100 взрослых жителей. Если брать только мужчин, то получится 34 дела на 100 взрослых. При этом по числу таких дел в 2023 году был установлен шестилетний рекорд — 5732 дела.

90% протоколов составлены против мужчин. Некоторых арестовывали многократно: 387 человек попадали в суд по этой статье десять и более раз.



По информации «Агентства», более 130 раз суд наказывал за неподчинение представителю власти 50-летнего Сергея Астанина. Во всех случаях ему назначали арест и в некоторых случаях задерживали вновь сразу после освобождения. В утечках баз данных силовиков Астанин помечен как «бомж». Более 90 раз суд выносил постановление об аресте строителя Леонида Абулова. Более 70 раз — безработного Сергея Кадочникова.



Второй регион по количеству подобных дел в пересчете на душу населения — республика Коми, там административные протоколы выписаны четыре раза на каждые 100 жителей.









