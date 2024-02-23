«Мы все требуем: отдайте тело Алексея Навального* его родным!»

Вчера Людмила Навальная рассказала, что следователи показали ей тело сына, но по-прежнему его не отдают, шантажируя родных. СК настаивает на тайных похоронах политика и угрожает семье тем, что не выдаст тело Навального, если не будет выполнено требование следователей. После этого известные люди со всего мира стали записывать видео с требованием отдать тело Алексея матери. Команда Навального публикует их в своем канале.

Надежда Толоконникова**:





Евгений Чичваркин**:





Дмитрий Муратов**:

Евгения Альбац**:







Артур Смольянинов***:

* Внесен в список «террористов и экстремистов».

** Признаны в России «иностранными агентами.

*** Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «террористов и экстремистов».

Светлана Алексиевич: