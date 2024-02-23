«Мы все требуем: отдайте тело Алексея Навального* его родным!»
23.02.2024
Политики, писатели, журналисты, артисты записывают видео с требованием выдать тело Алексея Навального матери
Вчера Людмила Навальная рассказала, что следователи показали ей тело сына, но по-прежнему его не отдают, шантажируя родных. СК настаивает на тайных похоронах политика и угрожает семье тем, что не выдаст тело Навального, если не будет выполнено требование следователей. После этого известные люди со всего мира стали записывать видео с требованием отдать тело Алексея матери. Команда Навального публикует их в своем канале.
Надежда Толоконникова**:
Евгений Чичваркин**:
Дмитрий Муратов**:
Евгения Альбац**:
Артур Смольянинов***:
Светлана Алексиевич:
* Внесен в список «террористов и экстремистов». ** Признаны в России «иностранными агентами. *** Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «террористов и экстремистов».
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