Борьба с памятью. В 190 населенных пунктах России были организованы мемориалы в память о политике Алексее Навальном*

В Новосибирске неизвестные убирают стихийные мемориалы Алексею Навальному в Нарымском сквере Новосибирска, где цветы возлагают прямо на снег, около оцепленного памятника. Силовики фотографируют всех пришедших с цветами к мемориалу. «Сообщение о минировании» от 16 февраля действует до сих пор, депутат горсовета направил в правоохранительные органы запрос, однако ответа так и не поступило. Но жители продолжают нести цветы к памятнику жертвам политических репрессий и скульптуре Николая Чудотворца.

Волгоградцы полностью восстановили стихийный мемориал, который накануне убрали местные власти. «Большое вам спасибо, что вы продолжаете приносить новые! Человек, отдавший свою жизнь в борьбе за Россию без коррупции, диктатуры и войны, достоин такой памяти», — пишет «Дозор в Волгограде».

В Перми Екатерина Дунцова возложила цветы в память об Алексее Навальном. «Утром здесь не будет ни цветов, ни фотографий. За ночь все соберут и выкинут. Но мы никогда не забудем. Политические заключенные должны быть освобождены», — написала Дунцова.

Как сообщили подписчика канала «Пермь 36.6», уничтожением мемориала Навальному в Перми занимается «Центр охраны памятников». Люди рассказали, как подъехала машина с логотипом этой организации и забрала цветы и фотографии Навального.

В порыве борьбы с памятью о Навальном власти Новороссийска сняли плитку, ведущую к мемориалу, однако люди все равно возлагают цветы.



В Томске появляются граффити.

В Ижевске после неоднократного разрушения мемориалов жители ответили посланиями на восстановленных мемориалах.

В подъездах Санкт-Петербурга появились листовки, посвященные памяти Алексея Навального.

Как пишет «Бумага»**, петербургская полиция ходит по квартирам задержанных на акциях памяти Алексея Навального и вручает предостережения «о недопустимости продолжения антиобщественного поведения», стало известно RusNews. Первой необычную бумагу принесли 83-летней Валерии Гнусаревой.

В Омске цветы каждый день выбрасывают, но люди вновь и вновь приносят свежие.

В Уфе возле стилизованного монумента с названием города на башкирском языке появился мемориал с цветами и фотографиями в память о политике Алексее Навальном. Неравнодушные люди принесли к памятнику цветы от Лилии Чанышевой и Ильи Яшина**.

* Внесен в список «террористов и экстремистов».





** Признаны в России

«иностранными агентами».





Фото: RusNews, Пепел, Пермь 36.6, Бумага, Сибирский экспресс, Удмуртия без коррупции.