В 2018–2023 годах 116 тысяч человек подверглись репрессиям в России

Издание «Проект»* выпустило исследование с анализом уголовных и административных дел, поступивших в российские суды во время четвертого президентского срока Владимира Путина, в 2018-2023 годах.

За шесть лет репрессиям в России подверглось больше 116 тысяч человек, из них 11 442 человека преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах. Более 50 тысяч преследовались за слова.



Уголовному преследованию по основным статьям, которые правозащитники считают репрессивными — экстремизм, оправдание терроризма, фейки, дискредитация армии — преследованию подверглись 5613 человек.



В 2018-2023 годах в суды поступило 5829 дел по статьям о преступлениях против государства — шпионаж, сотрудничество с иностранными организациями, разглашение гостайны. Причем по статье о разглашении гостайны осудили больше людей, чем во времена «холодной войны».



C началом войны России против Украины в суды РФ поступили дела в отношении 4642 человек, отказавшихся воевать. 4373 человека — по статье за самовольное оставление части и 289 человек — по статье за неисполнение приказа, причем неисполнение приказа наказывается намного мягче, чем побег из части.



При наказании за политические акции используют и ковидные ограничения, которые действую уже почти четыре года во многих регионах страны. С апреля 2022 года по декабрь 2023 года суды вынесли решения о наказании по 159 тысячам «ковидных» дел.

Авторы расследования пришли к выводу, что по масштабу репрессий Владимир Путин «давно обошел почти всех советских генсеков, кроме одного — Иосифа Сталина».







*Признаны в России «нежелательной организацией».

