«Я переживаю за Владимира Кара-Мурзу.

После убийства Навального** стало очевидно, что жизнь каждого российского политзека под угрозой. Но судьба Кара-Мурзы вызывает особую тревогу. С одной стороны, Алексей и Владимир совсем не похожи. А с другой — у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Оба создавали личные проблемы окружению Путина. Навальный — антикоррупционными расследованиями и разоблачениями. Кара-Мурза — лоббированием персональных санкций на Западе.

Оба де-факто объявлены в России врагами государства. Навальный внесен в список террористов и экстремистов, представляющих угрозу национальной безопасности. Кара-Мурза обвинен в госизмене и получил в суде беспрецедентные 25 лет колонии.

К обоим тюремная система совершенно беспощадна. Алексей и Владимир не вылезали из ШИЗО, подвергались пыточным условиям содержания. Оба испытывали серьезные проблемы со здоровьем.



Наконец, главное: обоих Путин ранее уже пытался убить. Навальный и Кара-Мурза пережили покушения, организованные спецслужбами.



Понимаю, что мои слова — глас вопиющего в пустыне. Но Владимира Кара-Мурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна, она зашкаливает.



Почти все западные лидеры высказались про смерть Навального, возложив ответственность за эту трагедию на Путина. И сегодня я хочу обратиться к руководству ООН, к президенту США, к лидерам стран ЕС. Проявите добрую волю и задействуйте все дипломатические инструменты, чтобы добиться скорейшего освобождения Кара-Мурзы. Сделайте это, пока не стало слишком поздно».

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Признаны в России «иностранными агентами».

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Внесен в России в список «экстремистов и террористов».