Участь политзаключенных





Гибель Алексея Навального в заполярной колонии вызвала негодование во всем мире. Британия первой ввела санкции против руководства колонии «Полярный волк», где умер политик. Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены. Однако смерть лидера российской оппозиции вызывает не только негодование, но и беспокойство за судьбу других политических заключенных российских тюрем. Подробнее о том, как развивается ситуация с британским гражданином Владимиром Кара-Мурзой, рассказывает Маша Слоним







Британские власти считают, что политика содержали в условиях, равносильных пыткам, неоднократно отправляя его в ШИЗО. В пресс-релизе британского правительства открытым текстом говорится, что Навальный был убит.

Но санкции, о которых объявило правительство, звучат довольно беззубо и говорят о бессилии западных держав перед путинским режимом.

Уж не знаю, имеются ли у перечисленных работников колонии ИК‑3 какие-то активы в Великобритании и летали ли они куда-то дальше Москвы, но понятно, что санкции против шестерки начальников колонии, где погиб Навальный, носят чисто символический характер. За Великобританией со своими санкциями последует ЕС, но боюсь, ни на руководство колонии, ни на Кремль эти угрозы никак не подействуют.

А между тем убийство Навального в тюрьме снова напомнило о том, какой опасности подвергаются такие известные правозащитники и открытые противники войны против Украины, как например Владимир Кара-Мурза. Он, как и Алексей Навальный, был отравлен, причем, как установила расследовательская группа Bellingcat***, к отравлению могли быть причастны те же сотрудники ФСБ, что и убийцы, пытавшиеся отравить Алексея Навального с помощью «Новичка».

Владимир Кара-Мурза, который был приговорен к 25 годам лишения свободы в апреле 2022 года, страдает от проблем со здоровьем и тоже находится в страшных условиях заключения. До приговора, как напоминает Guardian, он год провел в СИЗО, где у него резко ухудшилось состояние. Он потерял более 20 кг веса, у него начали неметь конечности. Врачи обнаружили у Кара-Мурзы полинейропатию — существенное поражение сосудов на обеих ступнях. Адвокат Вадим Прохоров, которого цитирует газета, да и знакомые с ситуацией врачи связывают эти осложнения с отравлениями.

В последние дни возобновились разговоры о возможности обмена Владимира Кара-Мурзы на кого-то из тех россиян, кто находится в заключении в одной из стран Запада. Недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин назвал имя человека, на которого он мог бы обменять американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России почти год назад. Этим человеком стал Вадим Красиков, сотрудник российских спецслужб, осужденный в Германии за убийство чеченского беженца. Учитывая желание Путина заполучить назад Красикова, имена Навального и Кара-Мурзы в свое время упоминались в связи с возможностью подобного обмена.

Сейчас многие утверждают, что смерти Алексея Навального можно было бы избежать, если бы удалось вовремя договориться об обмене. Так это или нет, сложно говорить. По слухам, власти Германии наотрез отказывались менять убийцу, признанного виновным судом присяжных, на невиновных людей, будь то американский журналист или российские правозащитники и противники войны в Украине.

Владимир Кара-Мурза — британский подданный, у него двойное гражданство, поэтому его судьбой занимаются и британские политики. Однако пока безуспешно.

На днях в газете Guardian появилась статья о попытках депутата парламента от консервативной партии Боба Сили заставить Министерство иностранных дел Великобритании обратить внимание на положение Владимира Кара-Мурзы и осуществить попытку его обмена.







Владимир Кара-Мурза во время судебного заседания в Басманном суде в Москве, 22 апреля 2022 года. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС / Forum



«Он очень нездоров, и если Путин может убить Навального, то может убить и Кара-Мурзу», — заявил депутат. Он призвал главу МИД Дэвида Кэмерона заверить парламент в том, что ведомство рассмотрит «все возможные варианты действий, включая обмен с использованием российских шпионов», потому что «в противном случае Кара-Мурза будет следующим».

О том, что Владимир Кара-Мурза может погибнуть в колонии вслед за Навальным, предупредил и британско-американский бизнесмен Билл Браудер — глава Hermitage Capital, чей сотрудник Сергей Магнитский умер в российской тюрьме в ноябре 2009 года. Сразу же после известия о смерти Навального Браудер призвал Запад немедленно добиваться обмена всех политических узников, выступающих против войны и находящихся в российских тюрьмах за свою антивоенную деятельность. «Это надо сделать ради увековечения памяти о Навальном», — сказал он. Первым в этом списке он назвал Кара-Мурзу.

Но одно дело — громкие официальные заявления о санкциях, а другое — реальная помощь. По словам британского депутата, в Министерстве иностранных дел ему дали понять, что подобные обмены «только поощряют захват заложников» со стороны государства. «Власти будто бы не могут и не будут поддерживать политику обмена заключенными». Но, как сказал представитель Форин Офиса, продолжат «прилагать все усилия», чтобы добиться освобождения Кара-Мурзы. Однако если усилия будут сводиться лишь к объявлению санкций против работников ФСИН, это ни к чему не приведет.

Жена Кара-Мурзы Евгения прекрасно помнит день, когда был отравлен ее муж. На днях она рассказала «Би-Би-Си», что каждое утро просыпается и с ужасом ждет повторения того дня, когда ее совершенно здоровый муж неожиданно впал в кому. В интервью она напомнила, что «политические узники российских лагерей каждый день подвергаются опасности», что власти «сознательно держат их в таких условиях, в которых они в любой момент могут умереть».

В другом интервью, каналу «Инсайдер»**, Евгения Кара-Мурза, комментируя слухи о том, что Германия будто бы отказалась выдавать Красикова в обмен на Навального, сказала, что в таком случае и Германия несет какую-то долю ответственности за смерть политика. «Если это так, то у Германии был какой-то шанс спасти его жизнь, и она это не сделала».

Сегодня страшно думать о том, что и власти Великобритании, если они не поторопятся, могут косвенно оказаться повинны в том, что Кара-Мурзу постигнет та же участь. Физическое состояние Владимира ухудшается, а его вера в то, что он выйдет живым из тюрьмы, убывает с каждым днем.





Оригинал





* Внесен в список «террористов» и «экстремистов».

** Признаны в России «иностранными агентами».

***Внесен Минюстом в список «нежелательных организаций».