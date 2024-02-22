«Они начали мне угрожать, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына»



«Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна со следователями и криминалистами, адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все юридические и медицинские документы, которые я видела. А медицинское свидетельство о смерти** я подписывала. По закону, они мне должны были сразу отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания, хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: «Вот здесь лежит ваш сын». Я на это не согласна.

Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать, глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Варапаев открыто сказал: «Время работает не на вас, труп разлагается». Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно!»





* Алексей Навальный признан в РФ «террористом» и «экстремистом».

** «В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти — естественные», — написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш *** .

*** Кира Ярмыш признана в РФ «иностранным агентом».









