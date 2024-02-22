Великобритания ввела санкции против руководства «Новатэка», «Алросы» и «Мечела»

Великобритания ввела новый пакет санкций против России, информация об этом опубликована на сайте британского правительства. Все персоналии и компании так или иначе связаны с российским военно-промышленным комплексом, являются импортерами оборудования или нефтетрейдерами. В новом списке Пермский пороховой завод, Каменск-Уральский металлургический завод, Уральский горно-металлургический комбинат (УГМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК).

Под санкции попали председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин, гендиректор алмазодобывающий компании «Алроса» Павел Маринычев, шесть топ-менеджеров «Новатэка», четыре совладельца УГМК и председатель совета директоров ОМК.



Кроме того, в новом пакете санкций связанный с Россией нефтетрейдер Нильс Труст и его компания Paramount Energy & Commodities, несколько операторов российского теневого флота — Fractal Marine, Beks Ship Management, Active Shipping, три компании из Китая, одна из которых связана с поставками в Россию беспилотников, и турецкий поставщик электроники.



Введение санкций приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину

