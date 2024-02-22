В Кирове и Новосибирске власти отказались согласовывать акции памяти Бориса Немцова

Кировские власти отказались согласовать акцию памяти Бориса Немцова, которую местные активисты планировали провести у здания городской администрации 25 февраля.

Как рассказали организаторы мероприятия «ОВД-Инфо»*, акцию хотели провести в форме пикета пять человек. В ответе администрации сообщается, что на планируемой площадке в воскресенье будут проводиться «технические работы, связанные с выставлением ограждений», и это «угрожает жизни и здоровью участников планируемого мероприятия». Администрация предложила другую площадку — в поселке, расположенном в десяти километрах от города. Организаторы подали против администрации иск в суд.

Мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг у памятника жертвам политических репрессий 27 февраля, который пыталась организовать депутатка горсовета Светлана Каверзина. При этом главной причиной отказа стало то, что, по «имеющейся информации», Каверина причастна к признанным экстремистскими ФБК и штабам Навального. Уведомление о проведении митинга у памятника жертв политических репрессий Каверзина подала еще 12 февраля.



22 февраля почти всем помощникам Каверзиной прокуратура и полиция выписали предупреждения, как сообщила депутатка, полицейские сообщили, что им нужно обойти 300 человек.

В одном из «предупреждений» горожанам, копия которого имеется в распоряжении «Сибирского экспресса», сказано, что якобы «сторонниками экстремистских организаций осуществляются призывы к проведению мероприятий массового характера», но что за «мероприятия массового характера», не говорится. Самой Каверзиной предупреждение вручила зампрокурора Новосибирска на заседании комиссии в горсовете, сообщив о попадании Светланы в список «неблагонадежных».

Администрация Барнаула сначала согласовала проведение акции памяти Бориса Немцова 25 февраля, а потом отозвала свое согласие, из-за того что партия анонсировала мероприятие в интернете. Как утверждается в уведомлении властей, разместив информацию в интернете, организаторы совершили действие «для привлечения к нему неопределенно широкого круга лиц».

В 190 населенных пунктах прошли и продолжаются акции памяти Алексея Навального, которые власть пытается пресечь сообщениями о минировании, оцеплением памятников и задержаниями. Точно также под запрет попали любые массовые мероприятия.





*Признан в России «иностранным агентом».

