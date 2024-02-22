Петербуржец получил три года условно за граффити «в знак любви и уважения к ВСУ»

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Красногвардейский районный суд вынес приговор Олегу Пронину по делу о граффити в виде сердца. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года.

По версии обвинения, 12 октября 2023 года Пронин, «руководствуясь мотивом политической и национальной ненависти, нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца на фасады зданий» и таким образом «осквернил их». Петербуржцу вменили статьи о вандализме по мотивам политической вражды и хранении боеприпасов, которые силовики якобы обнаружили у него дома при обыске.

Пронин признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Обвиняемый с 14 октября прошлого года находился в СИЗО. После вынесения приговора Пронина освободили в зале суда.