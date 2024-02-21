Режиссеру-документалисту из Санкт-Петербурга запросили 9 лет колонии по делу о военных «фейках»

В Выборгском районном суде Петербурга закончилось следствие по делу документалиста Всеволода Королева. Как передает SOTA*, обвинение запросило девять лет колонии с запретом впоследствии пользоваться соцсетями четыре года.

Защита ходатайствовала о приобщении к делу высказываний Маргариты Симоньян, Рамзана Кадырова и Дмитрия Медведева — все они сомневались в достоверности сводок Минобороны РФ. Также были упомянуты Сергей Лавров и Андрей Гурулев, заявления которых противоречили информации Минобороны РФ.

Прокурор заявил, что Королев «называл РФ агрессором во время проведения СВО», «является участником радикального движения, участвует в несанкционированных митингах». Использование вооруженных сил за границами РФ прокурор назвал «обоснованными международными принципами и нормами международного права».

О возбуждении уголовного дела против Королева стало известно 12 июля 2022 года, когда у него прошел обыск. Поводом послужили публикации во «ВКонтакте» о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. Перед задержанием Королев снимал документальный фильм про художницу Сашу Скочиленко, которую в ноябре 2023 года приговорили к 7 годам колонии за ценники с антивоенными надписями, которые она разместила в магазине.



Уже в суде один из свидетелей обвинения опроверг утверждения следствия, что он самостоятельно обратился в органы с требованием проверить публикации Королева, и рассказал, что его вызвали на допрос из-за лайка, который он поставил к посту обвиняемого.



Несмотря на все несовпадения в версии обвинения, прокурор запросил для Всеволода Королева 9 лет колонии и четыре года запрета пользоваться соцсетями.







*Признана в России «иностранным агентом».



Фото: ЗАКС.Ру