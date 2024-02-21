Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка

Регулятор объяснил свое решение тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также проводил платежи для «отмывания денег» и «финансирования терроризма».

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ. Как утверждает регулятор, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данных физических лиц без их ведома. ЦБ отправил в правоохранительные органы информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний.

После отзыва лицензии у КИВИ банка перестала работать платежная система Contact, через которую можно было переводить деньги за границу, которой пользовались как мигранты, так и релоканты из России. «QIWI Кошелек» заблокировал пополнение и вывод денег. При этом ЦБ сообщил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

По информации «Интерфакса», после объявления об отзыве лицензии акции QIWI подешевели на 25%. Офисы КИВИ Банка в Москве, Петербурге и Казани закрыты.

КИВИ Банк занимал 89-е место в российской банковской системе. В последнее время он стал популярен для проведения платежей за обмен криптовалюты.

