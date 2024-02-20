



«Из радиоточки в моей камере с самого утра поет Высоцкий. «Возвращаются все — кроме тех, кто нужней». В выпусках новостей какие-то пустые нелепые сообщения: что-то про рейтинг лучших санаториев России и новый законопроект о банковских кредитах. Только один раз, в пятницу вечером, услышал мимоходом: «Как сообщили в исправительной колонии, потерял сознание, вернувшись с прогулки».

Когда пишу это, еще не знаю никаких подробностей того, что произошло в Лабытнанги. Но точно и твердо знаю одно — ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин. Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из 2-ой службы ФСБ; следователи, прокуроры и судьи, оформляющие дела и приговоры; высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия. Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти — с той самой осени, когда по ночам взрывались спавшие в своих квартирах мирные люди. Потом были Чечня, «Норд-Ост», Беслан, Грузия, Сирия, Украина.

Гибнут лучшие — самые смелые, самые искренние, самые неравнодушные. «Возвращаются все — кроме тех, кто нужней». И только мстительный, трусливый, жадный старик все так же держится смертельной хваткой, уничтожая любого, в ком видит угрозу своей власти».





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».

Фото: ТАСС

