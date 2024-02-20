Людмила Навальная: «Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить»





«За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас, дайте мне, наконец, увидеть моего сына! Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить».

Также было отправлено и письменное обращение:



На данный момент 69 тысяч человек обратились в Следственный комитет с требованием выдать тело Алексея Навального семье.





*Внесен в список «террористов» и «экстремистов».