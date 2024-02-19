Следственный комитет продлил сроки расследования смерти Алексея Навального*

UPD: Кира Ярмыш сообщила: следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что тело они не отдадут. И в течение 14 дней будут проводить «химическую экспертизу»

Утром в понедельник мать и адвокатов Навального не пустили в морг окружной клинической больницы Салехарда, где предположительно находится тело Алексея Навального, об этом написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**. «Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», — сообщила Ярмыш.



Следственный комитет проинформировал Людмилу Ивановну Навальную и адвокатов, что расследование продлено, при этом сроки не уточнили. А также сообщили, что причина смерти Навального по-прежнему не установлена.



«Сейчас родным говорят, что сроки предварительной проверки следственным комитетом продлены. Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали ничего. Нагло лгут, что вот-вот через час все решится, „мы заинтересованы сделать все как можно скоре“. Беспринципные лгуны-лакеи. Они отлично знают, что через час ничего не будет и через день. Понятно, чем они сейчас занимаются. Зачищают следы своего преступления. Ждут, когда успокоится волна ненависти и ярости к ним», — написал Иван Жданов**.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача тела Навального родственникам не относится к компетенции Кремля, а также сообщил, что «выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством». «Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Между тем за два дня в Следственный комитет было отправлено более 52 тысяч обращений с требованием отдать тело Алексея Навального семье. Для их отправки используется сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо»**. Для того чтобы отправить обращение, нужно указать ФИО и электронную почту, текст заявления прикрепляется автоматически.











*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранными агентами».