По всей России власти пытаются уничтожить стихийные мемориалы

Третий день в Новосибирске оцеплен памятник политическим репрессиям в Нарымском сквере. Его огородили под предлогом сообщения о «минировании» ещё вечером 16 февраля. «Никаких публичных обращений от чиновников не было замечено, как и саперов у мемориала. Может, властям пора отреагировать?» — отметила независимая коалиция «Новосибирск 2020». Жители Новосибирска сделали несколько стихийных мемориалов в разных частях города и несут цветы туда.

В Челябинске в субботу у памятника жертвам политических репрессий неизвестный мужчина уничтожил все цветы и свечи, оскорбляя при этом людей, которые пытались ему помешать. Полиция не вмешивалась, а потом задержала журналистку RusNews Ксению Старикову, которая снимала происходящее на камеру. Сегодня у мемориала «Золотая гора» неизвестные собрали все цветы в память об оппозиционном политике Алексее Навальном*, а затем выкинули их в ближайшие мусорные урны. Однако через несколько часов цветы опять появились, как и новые мемориалы.

Как передает Tomskpolit, в центре Томска полиция также третьи сутки сторожит Камень Скорби у бывшей следственной тюрьмы НКВД, жители продолжают нести цветы в память о Навальном, сотрудники МВД переписывают их данные, а позже собирают цветы со стихийного мемориала.









Неизвестный мужчина в маске разрушил мемориал Навальному в Казани, он собрал цветы и закопал их в снег. При этом, как передает «7×7»**, второй мужчина сделал фотку для отчета, что цветов у памятника нет. В действительности же через несколько минут цветы и фото появились снова.









В Пскове за сутки у памятника жертвам политических репрессий цветы убирали и выкидывали как минимум два раза, но люди их приносят, несмотря на попытки властей уничтожить возникший мемориал.













В Вологде люди несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий, хотя их периодически зачищают.





В Иваново мемориал Алексею Навальному возник у памятника героям революции. Коммунальщиков заставляют убирать цветы, но люди приносят новые.





В Иркутске стихийные мемориалы продолжают возникать по всему городу. В первую очередь власти продолжают бороться с цветами у часовни около здания регионального правительства. Люди в штатском постоянно дежурят в сквере Кирова, и как только цветы появляются, сразу их уносят.

В Хабаровске минувшей ночью народный мемориал Навальному был полностью разрушен полицией. Однако утром цветы появились вновь.

Жители Барнаула приносят цветы к мемориалу жертвам политических репрессий на Площади Свободы, которую оцепила полиция. Сотрудники МВД выставили металлодетекторы и досматривают всех, кто пришел почтить память политика, а некоторых не подпускают без указания причины, передает RusNews.



Канал «Удмуртия против коррупции» сообщил, что сегодня в Ижевске запустили воздушные шары с символикой президентской кампании Алексея Навального в 2018. «Эти шары ожидали своего часа в 2018-м году, но тогда он не наступил. Не беда, всё еще впереди — думали мы. Хотя становилось только хуже, мы не отчаивались и не думали даже выбрасывать их в мусор. Теперь тот час не настанет, Алексея с нами нет. Не будет президентских выборов с его участием. Отпуская шары в небо, мы отпускаем эту свою мечту. Но не опускаем руки», — рассказали активисты.





А рядом со зданием первого штаба Алексея Навального и через дорогу от здания ФСБ установили плакат «Навальный убит».

«Цифровые митинги» вчера прошли в Челябинске и Омске: пользователи сервиса 2ГИС оставляли свои отзывы в память о Навальном под локациями мемориалов. По информации «Омского гражданского объединения», уже вечером они не смогли оставить отзыв — приложение 2ГИС стало выдавать ошибку. Исчезли и фото памятника, которые публиковали в комментариях. Омские активисты призвали не прекращать «цифровой митинг» и оставлять сообщения о смерти Навального в Google Картах.

В Москве к вечеру 17 февраля цветов на стихийном мемориале у Соловецкого камня было уже больше человеческого роста. Ночью все увезли, однако с утра люди стали приходить снова, хотя доступ к памятнику временами был затруднен.





Как сообщает RusNews, у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» силовики выстроили оцепление по всей площади, пригнав большое количество автозаков. Кроме того, досматривают всех, кто желает пройти к мемориалу, особенно тщательно проверяют цветы, заставляя распаковывать их.

Москвичи ищут альтернативные места для возложения цветов в память об Алексее Навальном — там, где их не унесут сотрудники ЖКХ и полицейские. В частности, цветы возлагают к памятнику Осипу Мандельштаму на Солянке и к памятнику жертвам репрессией в Сквере памяти героев.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».



Фото: SOTA, 7x7, RusNews, Пермь 36.6, Псковская губерния



