Педиатра, обвиненного пациенткой в распространении военных «фейков», уволили из поликлиники

По информации «Говорит НеМосква», врача с 40-летним стажем уволили из химкинской поликлиники после доноса пациентки, вдовы участника войны в Украине. Анастасия Акиньшина заявила, что во время осмотра ее ребенка педиатр назвала погибшего отца «законной целью Украины».

С работы педиатра уволили «в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей». При этом доказательств вины так и не представлено. В приказе об увольнении нет ни одной ссылки на конкретный пункт, который нарушила врач. У нее не было дисциплинарных взысканий, она не нарушала трудовую дисциплину. Но это не помешало уволить ее «по статье», испортив безупречную карьеру.



По словам Буяновой, во время осмотра она ничего не говорила про погибшего участника войны. При этом защита допускает, что мать ребенка осталась недовольной после фразы педиатра о возможном «расстройстве поведения».

После публикации видео Акиньшиной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра, которая «во время приема пациентов высказывала негативные комментарии» о действиях российской армии в Украине. В течение суток к 67-летней Надежде Бубновой пришли с обыском, а следствие потребовало ареста.



Суд вынес решение о запрете для врача определенных действий. Санкции по вменяемой ей уголовной статье о военных «фейках» — штраф от 700 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.



Защита сообщила, что следователи до сих пор не могут вернуть врачу паспорт.

