Запрет на память. За два дня в России задержали более 400 человек в 36 городах

Проект «ОВД-Инфо»** подсчитал количество задержанных за два дня людей, пришедших возложить цветы в память об Алексее Навальном. На утро 18 февраля задержано более 400 человек, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге, Москве и Ставрополе. И если в первый день людей отпускали иногда без протоколов и с предупреждениями, то 17 февраля стали назначать административные аресты.

В субботу в судах Санкт-Петербурга стали выносить первые решения по задержанным 16 февраля. По данным «Ротонды», пять человек арестовали на пять суток по статье об организации одновременного нахождения граждан в публичном месте. В протоколе указано, что люди с цветами «ограничивали проход пешеходам». В Брянске на пять суток арестовали двоих мужчин, которые пришли с цветами к местному памятнику жертвам политических репрессий.

Самые большие сроки административного ареста назначили в Москве трем молодым людям, которе пришли возложить цветы к «Стене скорби». Им вменили статью о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток.





Задержанному в Краснодаре во время одиночного пикета с табличкой «Навальный 20!8» Андрею Вязову назначили арест на 15 суток. При этом в суде табличку с лозунгом президентской компании Навального в 2018 году признали «экстремистской символикой».

Задержанным вменяли всю линейку административных статей, характерных для разгонов протестов: «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ», «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», «организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка».



В отделениях полиции к задержанным во многих случаях не пускали адвокатов. В одном из отделений Санкт-Петербурга оказалась 83-летняя Валерия Гнусарева, ее продержали несколько часов, притом что у женщины диабет и ей были необходимы лекарства.

Полицейские жестко задерживали пришедших к стихийным мемориалам, двух мужчин при задержании избили.





В Томске, Курске, Петербурге, Москве, Новочеркасске полицейские переписывали паспортные данные у людей, некоторых заставляли писать объяснения и выдавали предостережения. Как сообщил «ОВД-Инфо», в Калуге люди в штатском, представившиеся сотрудниками управления по противодействию экстремизму, опрашивали людей, пришедших возложить цветы, с какой целью они это делают.

Людей с плакатами сразу задерживали. В Петербурге задержали активиста Ярослава Смолева с плакатом «Навального убили, потому что нам было все равно». В Барабинске задержали мужчину, который возлагал цветы около плаката «Путин убил Навального».

В Москве у Соловецкого камня задержали двоих человек с плакатами «Идею нельзя убить», «Алексей, мы не сдаемся» и «Остановим войну. Долой тирана. Свободу политзаключенным». В Мурманске 16 февраля задержали девушку с плакатом «Его кровь на твоих руках, Вова», из отдела полиции ее отпустили с предостережением.

Как пишет «7×7»**, в Тюмени в отдел полиции доставили двух молодых людей, которые вышли на улицу с букетом и запиской с именем «Леша». Некоторых задержанных просили показать военный билет — например, задержанного Александра Бусуека из Рязани. В Кировской области на мужчину составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за надписи «Без Путина и Войны» на баннере «Выбираем Россию».

18 февраля по всей России люди продолжили выходить к стихийным мемориалам памяти Алексея Навального, которых становится с каждым днем все больше.





*Алексей Навальный внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».

Фото: REUTERS, RFI



