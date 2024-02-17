На 73-летнего активиста из Ленинградской области за два года составили 19 административных протоколов

Александр Правдин, бывший врач-психиатр, каждый день выходил в поселке Сиверский в Ленинградской области с плакатами против вторжения России в Украину и с осуждением репрессий. После этого все фото он выкладывал в своем телеграм-канале «Сиверская ворона» на 900 подписчиков.

Его общественная деятельность началась после аннексии Крыма. «Я воспринял это очень эмоционально и всем говорил, что выступаю против. Тогда еще можно было свободнее говорить, что думаешь, и я со всеми это обсуждал», — говорит Правдин.

До полномасштабного вторжения России в Украину на местного жителя не обращали особого внимания. В июле 2022 года его задержали на улице из-за плаката «Русские, вы нелюди», отвезли в отделение полиции и завели административное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

По нескольким протоколам Правдина уже приговорили к штрафам в 30 тысяч рублей каждый, однако он, как и прежде, выходил на пикеты. «Стоит выйти, как за мной сразу же выезжает полицейская машина, отвозят в местное отделение полиции и оформляют протокол о хулиганстве», — рассказал активист проекту «ОВД-инфо»*. Причем по данной статье Правдину обычно вменяют нецензурную брань, «я теперь хулиган, который, прожив тут 50 лет, неожиданно стал грязно ругаться на улице».

Полицейские всегда требовали перестать вести телеграм-канал и выходить с плакатами. Однако пенсионер продолжал выходить с плакатами, «ненадолго и недалеко от дома, чтобы никто не успел меня задержать». Но 15 февраля, после очередного разбирательства в суде, Правдин удалил все сообщения в своем телеграм-канале и написал, что берет паузу. «Я держался, сколько мог», — сообщил 73-летний активист.





*Признан в России «иностранным агентом».

