Более 270 человек задержали за возложение цветов в память об Алексее Навальном*

UPD: на 19.00 по Москве цифра задержанных за два дня — 359 человек

По информации «ОВД-Инфо»**, в пятницу в разных городах России было задержано более ста человек, которые принесли цветы в память об Алексее Навальном. В 33 случаях известно, чем закончилось задержание. Как подсчитало «Агентство»**, 17 человек отпустили без составления протокола: 12 — в Нижнем Новгороде, двух в Москве, одного — в Ростове-на-Дону и одного в Томске. В Мурманске пикетчицу отпустили с предостережением.

На 13 человек составили протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, причем троим задержанным в Москве к этой статье добавили еще и «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Жителю Санкт-Петербурга вменили нарушение ковидных правил, а другому — «дискредитацию» российской армии.

Также ночью неизвестные стали разрушать возникшие цветочные мемориалы. Это происходило в том числе в Москве, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске, Воронеже.



В субботу акции памяти продолжились по всей России, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Томске, Омске, Ульяновске, Воронеже, Красноярске, Челябинске, Перми, Петрозаводске. «ОВД-Инфо» сообщает о более 160 задержанных. В Новосибирске полиция уже второй день сообщает о «минировании», по этой же причине людей разгоняют в Екатеринбурге.



В Москве у памятника жертв политических репрессий «Стена скорби» практически сразу начались жесткие задержания. По оценке SOTA**, количество задержанных в столице превысило 20 человек.

* Алексей Навальный внесен в список «террористов и экстремистов».



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Признаны в России

«иностранными агентами».



Задержано пять журналистов, освещавших акции памяти.