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#Навальный

Герои не умирают

17.02.2024

Фотокопия письма Алексея Навального* из колонии

 
 * Алексей Навальный внесен в список «террористов и экстремистов».

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