В 55 городах России весь день 16 февраля люди несли цветы к памятникам жертв политических репрессий в память об Алексее Навальном*



Новосибирск

Первые несколько часов полиция лишь наблюдала, однако потом начала закрывать доступ к местам стихийных мемориалов. Первыми закрыли доступ к памятнику в Новосибирске, сообщив, что поступил звонок о минировании.



Оцепление у памятника в Новосибирске





Новосибирск. Люди возлагают цветы рядом с оцепленным памятником



Как пишет «Сибирский экспресс», оцепление на утро 16 февраля так и не сняли, хотя прошло уже 16 часов. Жители оставляют цветы в снегу у мемориала, еще один мемориал памяти возник в городском сквере.

Новосибирск, 17 февраля



Затем доступ к памятникам стали закрывать и в других городах, а уже принесенные цветы и свечи увозили, сначала в Екатеринбурге, Перми, а потом и в других городах. Но люди приходили опять и все восстанавливали.



Пермь. Полицейские убрали стихийный мемориал памяти Алексея Навального



Пермь. «Восстановленный» мемориал





Екатеринбург

Как сообщили «Вечерние ведомости», через несколько часов мемориал в Екатеринбурге разгромили сотрудники академии госслужбы. Они собрали и выбросили все цветы. Однако люди тут же стали собираться в другом месте.



Екатеринбург



В Казани пришедших людей снимали на видео силовики в штатском, а через несколько часов также закрыли доступ к памятнику.



Казань





Казань, вечер. Перед тем, как перекрыли доступ



Люди приходили и в Белгороде.



Белгород



И в Воркуте.



Воркута



В Санкт-Петербурге акция памяти прошла на Воскресенской набережной, уже поздно вечером стали массово задерживать пришедших возложить цветы, задержано 56 человек. В Нижнем Новгороде задержали 15 человек, в Москве — 11.



Санкт-Петербург



В Москве у Соловецкого камня задержали мужчину с плакатом «Убийца», пришедшие выстраиваются в очередь. Прокуратура Москвы выпустила предупреждение о недопустимости несанкционированных мероприятий.



У Соловецкого камня



Также люди приходили на акции памяти к «Стене скорби». Полиция через некоторое время закрыла проход и убирает оттуда цветы. Тогда их начали класть на парапет подземного перехода напротив.



Москва, «Стена скорби»

Надпись напротив «Стены скорби»



В Москве люди шли к Соловецкому камню, к «Стене скорби» и на Москворецкий мост. Полиция периодически закрывала доступ к памятникам, однако очереди людей, которые хотели возложить цветы, не иссякали. Ночью люди в штатском под присмотром полиции вынесли все цветы от Соловецкого камня, также разрушили мемориал на Москворецком мосту.

С утра 17 января люди продолжили выходить во многих городах России. Во Владивостоке цветы приносили к памятнику жертв политических репрессий в сквере «Веры и Надежды», а коммунальщики тут же пытались убрать цветы в мусорные пакеты, однако цветов появлялось больше, чем они могли собрать.



Владивосток, 17 февраля



В Новосибирске с утра начались задержания, по информации «Сибирского экспресса», одну из женщин задержали за то, что она «громко разговаривала».



Новосибирск, 17 февраля





Академгородок, Новосибирск



В Иркутске стихийный мемориал возник у часовни рядом с администрацией области. Кроме цветов там поставили фото Навального с его цитатами. По сообщению местного телеграм-канала «Новая Россия — Свободная страна», полицейские переписывают данные тех, кто пришёл возложить цветы, также дежурят силовики в гражданской одежде.





Иркутск, 17 февраля



В Томске полицейские также переписывают данные жителей, возлагающих цветы к Камню скорби около бывшей следственной тюрьмы НКВД. При этом силовики почти сразу убирают цветы.



В Улан-Удэ задержаны двое жителей, возлагавших цветы. Их увезли в отдел полиции.

Хабаровск

Ижевск

Кострома

Фото: SOTA, RusNews, Пепел, Пермь 36.6, Сибирский экспресс, ASTRA

Несмотря на задержания, люди продолжают приходить с цветами к стихийным мемориалам памяти.