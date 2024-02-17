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#Новости

В 55 городах России весь день 16 февраля люди несли цветы к памятникам жертв политических репрессий в память об Алексее Навальном*

17.02.2024

Ставили свечи, приносили фотографии и цветы, а также плакаты с его бессмертным «Не сдавайтесь!» Власти выставляли оцепление, задержали более 100 человек, выбрасывали цветы. Но они появлялись снова. 17 февраля акции по всей стране продолжились



Новосибирск

Первые несколько часов полиция лишь наблюдала, однако потом начала закрывать доступ к местам стихийных мемориалов. Первыми закрыли доступ к памятнику в Новосибирске, сообщив, что поступил звонок о минировании. 


Оцепление у памятника в Новосибирске


Новосибирск. Люди возлагают цветы рядом с оцепленным памятником

Как пишет «Сибирский экспресс», оцепление на утро 16 февраля так и не сняли, хотя прошло уже 16 часов. Жители оставляют цветы в снегу у мемориала, еще один мемориал памяти возник в городском сквере.


Новосибирск, 17 февраля

 
Затем доступ к памятникам стали закрывать и в других городах, а уже принесенные цветы и свечи увозили, сначала в Екатеринбурге, Перми, а потом и в других городах. Но люди приходили опять и все восстанавливали.


Пермь. Полицейские убрали стихийный мемориал памяти Алексея Навального


Пермь. «Восстановленный» мемориал 

Екатеринбург
Екатеринбург

Как сообщили «Вечерние ведомости», через несколько часов мемориал в Екатеринбурге разгромили сотрудники академии госслужбы. Они собрали и выбросили все цветы. Однако люди тут же стали собираться в другом месте.


Екатеринбург

В Казани пришедших людей снимали на видео силовики в штатском, а через несколько часов также закрыли доступ к памятнику.


Казань


Казань, вечер. Перед тем, как перекрыли доступ 

Люди приходили и в Белгороде.


Белгород

И в Воркуте.


Воркута

В Санкт-Петербурге акция памяти прошла на Воскресенской набережной, уже поздно вечером стали массово задерживать пришедших возложить цветы, задержано 56 человек. В Нижнем Новгороде задержали 15 человек, в Москве — 11.


Санкт-Петербург

В Москве у Соловецкого камня задержали мужчину с плакатом «Убийца», пришедшие выстраиваются в очередь. Прокуратура Москвы выпустила предупреждение о недопустимости несанкционированных мероприятий. 


У Соловецкого камня

Также люди приходили на акции памяти к «Стене скорби». Полиция через некоторое время закрыла проход и убирает оттуда цветы. Тогда их начали класть на парапет подземного перехода напротив.


Москва, «Стена скорби»


Надпись напротив «Стены скорби»


В Москве люди шли к Соловецкому камню, к «Стене скорби» и на Москворецкий мост. Полиция периодически закрывала доступ к памятникам, однако очереди людей, которые хотели возложить цветы, не иссякали. Ночью люди в штатском под присмотром полиции вынесли все цветы от Соловецкого камня, также разрушили мемориал на Москворецком мосту.

С утра 17 января люди продолжили выходить во многих городах России. Во Владивостоке цветы приносили к памятнику жертв политических репрессий в сквере «Веры и Надежды», а коммунальщики тут же пытались убрать цветы в мусорные пакеты, однако цветов появлялось больше, чем они могли собрать. 


Владивосток, 17 февраля

В Новосибирске с утра начались задержания, по информации «Сибирского экспресса», одну из женщин задержали за то, что она «громко разговаривала».


Новосибирск, 17 февраля

Академгородок, Новосибирск

В Иркутске стихийный мемориал возник у часовни рядом с администрацией области. Кроме цветов там поставили фото Навального с его цитатами. По сообщению местного телеграм-канала «Новая Россия — Свободная страна», полицейские переписывают данные тех, кто пришёл возложить цветы, также  дежурят силовики в гражданской одежде.


Иркутск, 17 февраля

В Томске полицейские также переписывают данные жителей, возлагающих цветы к Камню скорби около бывшей следственной тюрьмы НКВД. При этом силовики почти сразу убирают цветы.

В Улан-Удэ задержаны двое жителей, возлагавших цветы. Их увезли в отдел полиции.


Хабаровск
             
Несмотря на задержания, люди продолжают приходить с цветами к стихийным мемориалам памяти.


Ижевск


Кострома

Фото: SOTA, RusNews, Пепел, Пермь 36.6, Сибирский экспресс, ASTRA

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