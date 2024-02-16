Алексей Навальный* скончался в колонии №3 за Полярным кругом, сообщил 16 февраля ФСИН





«...Cмерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“. Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно», — написала команда Навального.





UPD: Родственники Алексея Навального получили официальное подтверждение о его смерти.









«Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», — сообщила Кира Ярмыш**.

Дозвониться до сотрудников морга удалось в том числе Reuters. Журналистам также заявили, что тела Навального в учреждении нет. Агентство подчеркивает, что в Салехарде находится только один морг.

Как сообщает ASTRA, тела Алексея Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде. Журналист издания дозвонился в бюро и ему сообщили, что «никаких тел из колоний они не принимали» и посоветовали обратиться в Следственный комитет.



Адвокату Навального, приехавшему в СК Салехарда, сообщили, что «причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза». Ее результаты якобы будут на следующей неделе. При этом, как отмечает Иван Жданов**, когда адвокат и мама Алексея Навального приехали в колонию, им сообщили, что причина смерти Навального — «синдром внезапной смерти».

Как сообщила Кира Ярмыш, в СК заявили, что не выдадут родственникам тело политика, «пока не закончится проверка». При этом она отметила, что еще час назад адвокатам Навального говорили, что «проверка закончена, криминала не обнаружено».

Заведующий патологоанатомическим отделением салехардской окружной больницы Сергей Ивченко не стал отвечать на вопрос журналиста «Медиазоны»**, где находится тело погибшего Алексея Навального. Выслушав вопрос, Ивченко сразу же положил трубку.

18 февраля «Новая газета Европа»**** со ссылкой на источник опубликовала информацию, что тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По данным источника, тело сначала повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую больницу.

«Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую. Довезли до морга, занесли, а потом перед дверью два полицейских встали», — рассказал изданию сотрудник Салехардской станции скорой помощи. Он также добавил, что, по словам очевидцев, на теле Навального есть синяки. По информации издания, вскрытие еще не проводилось, по всей вероятности, ждут специалистов из Москвы. Местный таксист сообщил, что вечером 17 февраля в аэропорту приземлились два спецрейса.

«Медиазона»** нашла видео с камер наблюдения на переправе между Лабытнанги и Салехардом, это единственная дорога между двумя населенными пунктами. Журналисты уже опубликовали фрагменты, снятые в ночь с 16 на 17 февраля. Они обратили внимание на кортеж из двух автомобилей ДПС, фсиновской «буханки» и легковой машины без опознавательных знаков. Скорее всего, именно они перевозили тело Алексея Навального перед прилётом его матери, что доказывает, что тело политика намеренно прятали от родных.

Утром 19 февраля Кира Ярмыш сообщила, что рано утром мать Алексея Навального и адвокаты приехали к моргу Салехарда, однако их не пустили внутрь. «Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают» - написала Ярмыш.

В Следственном комитете Людмиле Ивановне Навальной и адвокатам сообщили, что проверка смерти политика продлена, сколько она еще будет идти, неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти Навального ведется, «выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством». И сообщил, что вопрос передачи тела Навального родственникам не находится в компетенции Кремля. «Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — ответил Песков на вопрос журналистов.

По сообщению Киры Ярмыш, следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что тело они не отдадут. И в течение 14 дней будут проводить «химическую экспертизу»

Юлия Навальная записала обращение, в котором сообщила, что знает, за что Путин убил Навального, и призвала всех продолжить дело политика

20 февраля Людмила Навальная обратилась в Владимиру Путину с требованием отдать тело Алексея Навального

Так же в суд был подан иск в суд города Салехарда. 21 февраля в городском суде Салехарда сообщили, что рассмотрение назначено на 4 марта, заседание будет проходить в закрытом режиме.



Местное управление ФСИН сообщило о смерти политика 16 февраля. «В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в официальном сообщении.



Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил, что по решению семьи, он ничего не комментирует. «Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально».



Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет.

«Никаких подтверждений этого у нас пока нет, — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим».

По сообщению РБК, Управление СК по Ямалу начало проверку из-за смерти Алексея Навального в колонии № 3 особого режима.

SOTA** публикует видео Алексея Навального по видеосвязи с заседания Ковровского суда, которое проходило вчера.









Также Общественная наблюдательная комиссия ЯНАО сообщила, что у Алексея Навального не было жалоб на здоровье.

«Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде, — заявил Леонид Волков***. — Если это правда, то не „Навальный умер“, а „Путин убил Навального“, и только так. Но я им не верю ни на копейку».



«Навальный сегодня был окончательно убит Путиным», — написал журналист Христо Грозев****, который вместе с самим оппозиционером делал расследование о его отравлении офицерами ФСБ.

«Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму», — считает Михаил Ходорковский**.



Сообщения о смерти Алексея Навального появились во всех мировых СМИ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Алексей Навальный был сильным голосом за свободу и демократию на протяжении многих лет. НАТО и союзники НАТО призывали к его немедленному освобождению на протяжении долгого времени. Наши мысли с его семьей и близкими. Мы продолжаем поддерживать всех, кто поддерживает свободу, как это делал Навальный на протяжении многих лет». Он также сообщил, что важно установить все факты, «Россия должна ответить на очень серьезные вопросы».



Юлия Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции:









