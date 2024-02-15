В Череповце родителей пятерых детей отправили в колонию за «оправдание терроризма»

«Север.Реалии»* сообщил о приговоре жителям Череповца Виталию Торочкову и Полине Роотс, которых задержали в сентябре 2022 года. По данным суда, обвиняемым вынесли приговор по статьям об оправдании терроризма, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, совершенным группой лиц по предварительному сговору, и незаконное изготовление взрывчатки. В октябре 2022 года их внесли в список «террористов и экстремистов».

Отец Виталия Торочкова Дмитрий сообщил изданию, что его сын получил 13 лет колонии, а Полину Роотс приговорили к 9 годам. Их лишили родительских прав, после чего четверых детей передали бабушке, а самую младшую дочь — в приемную семью. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Оспаривать дальше решения суда родные не планируют. «Да какое там оспаривание. Уже все, ничего не сделаешь. Будем просто ждать окончания срока», — сообщил отец Торочкова.

По информации «Мемориала»**, обвинение в «оправдании терроризма» супруги получили из-за размещения в своих соцсетях ролика «Паспорт РФ — Позор и Клеймо!», в котором некий молодой человек сжигает российский паспорт и желает смерти президенту Путину. Обвинение основывалось на экспертизе психологов и лингвистов, которая определила, что в ролике содержалось «вербальное побуждение в форме призыва к совершению насильственных действий по отношению к В.В. Путину и к группе лиц, выделяемых по идеологическому признаку (гражданам РФ, поддерживающим Путина и проведение СВО)». Кроме того, по мнению «экспертов», своими действиями — сожжением паспорта, на котором изображен герб РФ — человек в ролике «оказывает невербальное внушающее воздействие, которое побуждает зрителей к убийству президента РФ и лиц, поддерживающих проведение СВО, а также к уничтожению собственно Российской Федерации».

Также по версии следствия, Торочков изготовил у себя дома с ведома Роотс самодельное взрывное устройство и хранил дома, пока его не обнаружили во время обыска.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину супруги стали активно выступать с поддержкой Киева. На своих страницах в социальных сетях они выкладывали посты в поддержку Украины, украинские национальные песни, антивоенные и антипутинские посты.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Признан «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда.

