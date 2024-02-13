Граната, брошенная в НАТО







Бывший, а возможно и будущий президент США на предвыборном митинге сказал (повторив самого же себя): «Я позволю России делать все, что она захочет». Это относилось к странам-членам НАТО, которые не выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Дональд Трамп по существу грозит изменить духу и букве 5‑й статьи Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону. (Статья сформулирована так: «Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО».)





Издание Bloomberg называет его слова «еще одной гранатой, брошенной Трампом в НАТО».

Дональд Трамп уже давно критикует НАТО за то, что европейские страны, входящие в альянс, не выполняют своих обязательств. (Еще в 2006 году члены альянса, прежде всего из числа стран старой Европы, договорились выделять не менее 2% от своего ВВП на нужды НАТО. Этого показателя 11 стран должны были достичь к декабрю 2023, остальные страны — члены НАТО надеются достигнуть к 2024 году. Эта цель была согласована на саммите в Уэльсе в 2014 году, сразу после того как Россия аннексировала Крым. — NT.)

Bloomberg считает, что момент, выбранный Трампом для нападок на членов альянса, был особенно неудачен: как раз сейчас республиканцы в Конгрессе пытаются затормозить прохождение пакета помощи Украине, которая поможет ей отбить агрессию России.

К тому же, как считает Bloomberg, Трамп несправедлив в своей критике. «Оборонные бюджеты в Европе и Канаде растут уже девять лет подряд, заявил в ноябре глава НАТО Йенс Столтенберг. Можно допустить, что претензии Трампа дали определенный толчок, но вторжение России в Украину и опасения, что следующими могут стать страны Балтии, закрепили этот скачок».

Bloomberg приводит в пример Германию, экономически самую мощную страну в Европе. После окончания холодной войны она не особенно обращала внимание на свой военный потенциал, но в этом году намерена превысить размеры взносов в бюджет НАТО свыше минимальных 2% от ВВП и собирается потратить на вооружение $38 млрд. Это больше, чем весь оборонный бюджет прошлого года.

А завод по производству боеприпасов Rheinmetall, который открыл на днях Олаф Шольц, может обеспечить потребности Европы, — отмечает Bloomberg.





Корреспондент газеты The Times выносит в заголовок реплику одного европейского политика на последние заявления Трампа: «Так вот как заканчивается Европа?»

Рассказывая о шоке, который пережили политики европейских стран, услышав обещание Трампа позволить Путину делать что он хочет, The Times пишет, что реакция на эти слова в европейских столицах была двоякой.

«Первая и самая очевидная реакция — это ужас. Не имея железных гарантий выполнения 5‑й статьи о взаимной обороне, основанной на американской мощи и готовности США развернуть эту мощь в Европе, европейцы смогут в конечном итоге сдержать российское вторжение, но за это придется заплатить не только высокую цену, но и проявить такую степень самопожертвования и координации политических шагов, на которую европейские страны до сих пор не могли решиться. Именно поэтому Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, так резко отреагировал на комментарии Трампа: «Любое предположение, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает повышенному риску американских и европейских солдат».

Жозеп Боррель, председатель Европейского парламента и главный дипломат Европейского союза, возмущен. «Если серьезно, НАТО не может быть военным альянсом «а ля карт», он не может быть военным альянсом, который работает в зависимости от настроения президента США. Он либо существует, либо нет».

Но есть и второй тип реакции, — пишет Times. Слова Трампа — это хоть и бесцеремонный, но необходимый сигнал к пробуждению: «Многие европейские лидеры признают, что в его словах есть доля правды. Оборонные бюджеты на европейском континенте немного выросли по сравнению с тем, какими они были во время последнего президентства Трампа, но они еще не достигли уровня, необходимого, чтобы Европа взяла на себя ответственность за свою оборону.

И это императив, с которым следует считаться, независимо от того, кто окажется в Белом доме в начале следующего года».





Колумнист The Times Эдвард Лукас пишет о «непростительном» затягивании помощи Украине со стороны республиканцев в Конгрессе.

Но он считает, что дело не только в республиканцах. «Поведение администрации Байдена позорно, а для украинцев и смертельно опасно, потому что Америка не желает отправлять в Украину современное оружие... Даже если деньги для Украины в конце концов пройдут через Конгресс, это будет слишком поздно. Слишком поздно для погибших и покалеченных в Украине, где неудачи на поле боя, чудовищные потери, постоянные трудности и политические разногласия уже начали подрывать моральный дух».

Лукас указывает и на угрозы для союзников не только в Европе, но и в Азии. «Они, испытывая давление со стороны Китая, внимательно следят за судьбой Украины. Страны поменьше решат, что лучше им как-то приткнуться к Пекину. Крупные, такие как Япония, могут задуматься о необходимости собственного ядерного оружия».

Возвращаясь к европейским проблемам, Эдвард Лукас подчеркивает, что Европа тоже расколота: у одних еще жива память о советской оккупации, другие так пока и не осознали всей опасности. Первые будут бороться с Россией несмотря ни на что. «К этой группе относятся эстонцы, латыши и литовцы, а также поляки. Финляндия — европейская страна, лучше всех подготовленная к войне. Швеция также быстро перевооружается. Румыния превращается во все более серьезную военную державу. Норвегия, несмотря на свои огромные богатства и стратегическое положение, отстает, также как и Дания, ни одна из них пока не платит минимальный взнос в бюджет НАТО — 2% от ВВП. Провозглашенный Германией Zeitenwende (смена эпох, понятие, которое часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца после начала военного вторжения России в Украину. — NT), пока не принес существенных результатов. Франция не пользуется доверием прифронтовых государств, отчасти из-за хронической игры на публику Эммануэля Макрона, отчасти из-за страха перед тем, кто может сменить его на посту президента. Лидер Венгрии Виктор Орбан, пишет Лукас, не в счет, он беззастенчиво поддерживает Кремль. Соседние Австрия и Словакия — откровенно играют в политику умиротворения, а другие страны просто тряпки».

Лукас считает, что по мере того как американское влияние ослабевает, глубинные разногласия в Европе становятся все более острыми и опасными.

«России потребуется не более двух лет, чтобы перевооружиться после прекращения боевых действий в Украине, в то время как альянс НАТО к такому быстрому перевооружению не готов». Без участия США Европе потребуется не менее десяти лет, чтобы восстановить свою обороноспособность.

И тут, по мнению Эдварда Лукаса, именно Британия, с ее ядерным потенциалом и передовым вооружением могла бы стать залогом безопасности Северных и Балтийских стран.

Заканчивает свою колонку Эдвард Лукас предупреждением европейским странам:

«Союзники, пытаясь компенсировать нехватку вооружений, должны дважды подумать, прежде чем покупать оружие у Америки. Лидерство США принесло огромные дивиденды — от продажи оружия до торговых сделок. Все это было выгодно до тех пор, пока не закончилось. Американцы могут не осознавать масштаба своего отступления или же не придавать этому значения. Но жить им придется с его последствиями».





The Economist считает, что Европа должна срочно защититься от России и от Дональда Трампа.

«Эти слова (что он позволит Путину делать что он захочет. — NT) — самая разрушительная атака г‑на Трампа на НАТО, она должна вызвать тревогу во всех странах альянса. Неважно, цитирует ли он старый разговор или намеренно преувеличивает. Но призывать Россию каким-либо образом напасть на любую страну НАТО — значит ослабить священное обещание 5‑й статьи Североатлантического договора: нападение на одного союзника — это нападение на всех; и что нападение даже на самого маленького союзника — это, по сути, нападение на Америку. Сравните уничижительное отношение г‑на Трампа к союзникам с предупреждением президента Джо Байдена России о том, что Америка будет защищать «каждый дюйм» натовской территории.

«Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, какой версией себя он станет? — задается вопросом The Economist. — Тем, кто уговаривал союзников тратить больше на оборону, кто будет укреплять натовские войска на восточном фланге и начнет вооружать Украину? Или тем, кто угрожал выйти из альянса и обнимался с Владимиром Путиным?»

The Economist считает, что судя по его последним выходкам в ходе предвыборной кампании, Трамп скорее всего окажется разрушителем Североатлантического альянса.





Фото: Reuters



