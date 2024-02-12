Западные страны привыкли к угрозам и устали от войны

Крупнейший западный форум Мюнхенская конференция по безопасности представил 12 февраля свой ежегодный доклад о мировых угрозах. Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, на Западе стали меньше воспринимать Россию как угрозу.

Как пишет Deutsche Welle*, на первый план вышла президентская гонка в США, кибератаки и исламский терроризм. Это показывает индекс безопасности, основанный на опросах населения в разных странах, проведенных осенью прошлого года.

Россия перестала возглавлять список угроз во многих странах, как это было последние два года. «Почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины, упали, включая угрозу использования ядерного оружия агрессором и перебои в поставках энергоносителей», — отмечается в докладе.

В Германии Россия как угроза за год опустилась с первого на седьмое место. В первой тройке — «массовая миграция в результате войн и изменения климата», «радикальный исламский терроризм» и «кибератаки». Похожие настроения и во Франции. При этом в Италии российская угроза занимает лишь 12 место.

В США Россия оказалась в этом рейтинге на четвертом месте, американцы больше всего опасаются «кибератак», «поляризации общества» и Китая.

Исключения из общей тенденции — Великобритания и Япония. Лишь в этих двух странах Россия по-прежнему на первом месте в списке восприятия угроз.

Между тем мюнхенский индекс также зафиксировал зарождающуюся «усталость от Украины». Среди стран группы G7 «падает общественная поддержка по продолжению помощи Украине, поставкам тяжелых вооружений или введению дальнейших санкций против России». И это все происходит на фоне того, что даже нынешней военной помощи Киеву недостаточно для того, чтобы помочь победить в войне.

В самой же Украине, согласно опросам, настроения не изменились. Как и год назад подавляющее большинство выступает против уступок России в обмен на прекращение войны. 92% опрошенных считают непременным условием перемирия выход российских войск со всей территории Украины, включая аннексированный Крым.

Лидеры западных стран соберутся на Мюнхенской конференция по безопасности 16-18 февраля для выработки согласованных решений по предотвращению мировых угроз.





*Признана в России «иностранным агентом».