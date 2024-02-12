Обвинение запросило пенсионерке из Петербурга 12 лет колонии за поджог военкомата

Как сообщили «Север. Реалии»*, 67-летнюю Жумангул Курбанову признали виновной по статье о теракте за поджог военкомата, женщина признала вину, хотя версии обвиняемой и следствия сильно расходятся.

По версии следствия, 1 августа 2023 года неизвестный предложил Курбановой поджечь военкомат за 50 тысяч рублей, а после её согласия прислал инструкции по изготовлению коктейля Молотова, а также деньги на покупку компонентов для зажигательной смеси. Пенсионерка приехала по указанному адресу и подожгла дверь, после чего позвонила куратору и отчиталась.

По словам Курбановой, которая работала продавщицей в магазине, с июня 2023 года ей стали поступать звонки от неизвестных, которые убедили ее взять кредиты на сумму около 200 тысяч рублей. В качестве условия возврата денег ей назвали поджог здания, в котором скрываются преступники. Пенсионерка утверждает, что не знала, что речь шла о военном комиссариате. «Я признаю честно, что я совершила, но я не террористка! Я не хотела вредить и не хотела убивать кого-то, я хотела, чтобы мошенников посадили, чтобы больше люди не страдали. Вот моя правда», — сообщила пенсионерка в суде.

Курбатову задержали на следующий день после поджога, изначально ей вменили статью об умышленной порче чужого имущества. Однако потом дело переквалифицировали на теракт. По данной статье ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

При этом пенсионерка выплатила 90 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Представительница военкомата на суде обосновала свои претензии тем, что любой ущерб зданию можно считать существенным, так как деньги на ремонт не выделяются.

1 августа 2023 года по всей России произошло 9 поджогов военкоматов. Обвиняемые уверяли, что стали жертвами телефонных мошенников, которые представлялись силовиками или работниками банков.







*Признаны в России «иностранным агентом»

