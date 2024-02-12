Россия — Украина: Война на море



На спутниковом снимке, опубликованном компанией Planet Labs, виден поврежденный российский военный корабль вблизи порта Новороссийска / Planet Labs PBC, via Associated Press





Автор пространной статьи в Foreign Affairs (FA) Марк Канчиан пишет, что после вторжения России в Украину в 2022 году морские перспективы Киева выглядели печально.

Россия, оккупировав Крым в 2014 году, уничтожила или конфисковала большую часть из того небольшого количества кораблей, которые Украина унаследовала после распада Советского Союза. Три оставшихся судна Россия захватила в 2018 году.

«Россия в конце концов вернула корабли и снова открыла Керченский пролив, но эти действия обнажили военно-морскую слабость Украины. К моменту следующего вторжения у Украины оставались лишь один небольшой военный корабль, нескольких малых ракетных катеров и несколько вертолетов».

Автор отмечает, что Украине удалось переломить ход войны на море в течение полутора лет, используя беспилотники, крылатые ракеты и другие виды оружия.

«К октябрю 2023 года Украина вытеснила российский флот с его главной базы в Крыму в восточную часть Черного моря. Военно-морским силам страны удалось потопить девять крупных российских кораблей и даже вновь занять некоторые потерянные территории».

Эти победы на море, отмечает FA, не помогут Украине выиграть войну, но они уже позволили Киеву перебросить войска, дислоцированные вдоль берега, на линию фронта, обезопасить морские пути для экспорта зерна и усложнить переброску российских подкреплений в Крым. Эти успехи, считает FA, дадут Украине преимущества на будущих мирных переговорах.

Автор статьи Марк Канчиан вспоминает «самый эффектный эпизод украинского реванша», когда в апреле 2022 года выстрелами из ракетного комплекса, выпущенными с украинского побережья, был потоплен флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва». «Это был самый крупный военный корабль, затонувший в бою со времен Фолклендской войны 1982 года, когда британцы торпедировали аргентинский крейсер «Белграно», — пишет FA.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, с февраля 2022 года Россия потеряла около 40 процентов своего военно-морского тоннажа в Черном море. «Удары по штабу ВМФ России, верфям, аэродромам и объектам ПВО в Крыму ослабили береговую оборону флота, сети управления и материально-технического обеспечения».

В результате Россия была вынуждена перевести большинство оставшихся кораблей на военно-морскую базу в Новороссийске. Но и там, как напоминает автор, в августе 2023 года украинский морской дрон, который пересек Черное море, повредил стоявший в гавани российский военный корабль.

По мнению Марка Канчиана, Украина показала, что даже не новое оружие, которое она использует против российского флота, может быть очень эффективными. «Особенно полезными, — пишет он, оказались два типа ракет. Первый — это противокорабельные ракеты большой дальности, некоторые из которых Украина производит сама, другие получает от Соединенных Штатов. Их дальность составляет от 100 до 200 миль, что достаточно для того, чтобы держать российские корабли далеко от берега, дабы их не постигла участь крейсера «Москва».

Автор напоминает, что эти ракеты изначально предназначались для размещения на кораблях, но украинские военные адаптировали их для наземных пусковых установок, чтобы уберечь их от контрударов.

«Вторая разновидность ракет — дальнобойные ракеты наземного базирования — дополняет противокорабельные возможности Украины. Это оружие, произведенное в основном США, Великобританией, Францией и самой Украиной, стреляет по неподвижным объектам и было разработано не для нанесения ударов по высокомобильным морским целям, а для наземных операций. Однако, прицелившись по стационарным кораблям, стоящим в гавани, с помощью этих противокорабельных ракет украинцы уничтожили пять из девяти крупных кораблей, потерянных Россией в ходе войны».







Надводный дрон Sea Baby / Пресc-служба СБУ





Новое в войне, считает автор статьи, — использование морских беспилотников. Благодаря тому, что они управляются дистанционно, их трудно обнаружить, и они могут проникать глубоко в морские владения противника. По данным Министерства обороны Украины, в январе 2024 года один из таких морских беспилотников смог потопить российский корабль, находившийся вблизи берегов Крыма.

Но без современных спутников и других разведывательных средств, которые предоставляют США, успехи, по мнению автора статьи, закрепить не удастся.

«Залог успеха систем вооружений, которые Украина использует на море, это точная информация о цели».

Автор приводит данные Министерства обороны Украины, согласно которым в январе 2024 года один из морских беспилотников с GPS-наведением смог потопить российский корабль, находившийся вблизи берегов Крыма.

Автор FA однако предупреждает, что военно-морской успех Украины не означает окончания войны, которая в основном ведется на земле. И тем не менее. «Успех на море дает Киеву несколько важных преимуществ. Одно из них — политическое и психологическое. Победа над российским флотом на море поднимает моральный дух украинского гражданского населения и вооруженных сил. И когда президент Украины Владимир Зеленский будет отстаивать необходимость дальнейшей западной поддержки, он сможет напомнить об этом успехе. Да и сторонники Украины, расстроенные патовой ситуацией на земле и российскими атаками с воздуха, могут использовать военную победу на море как доказательство того, что военный успех возможен».







