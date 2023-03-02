Саммит G20: Блинкен впервые с начала боев в Украине встретился с Лавровым

В Дели заканчивается саммит G20. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились — но не официально, а «на полях»‎, всего на десять минут. Китай и Россия тем временем отказались подписывать итоговое заявление: Москва против того, чтобы главное место в нем было отведено Украине.

Reuters пишет, что официальной встречи Блинкена и Лаврова не предвидится. Но они поговорили около десяти минут. Госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Также он призвал Россию изменить решение по приостановке действия договора о сокращении наступательных вооружений и отпустить Пола Уилана. Уилана обвинили в России в шпионаже, суд в 2020 году назначил ему 16 лет лишения свободы.

Лавров заявил, что Москва и Пекин будут вместе противостоять угрозам Запада, а в том, что нет диалога с США, он обвинил Запад.

По итогам встречи стороны подготовили заявление. Главной темой в нем стала, ожидаемо, Украина. Но Китай и Россия не стали его подписывать: в нем значился пункт о полном и безоговорочном выводе российских войск из Украины. Все остальные поддержали.

Дискуссии на полях саммита по Украине были ожесточенными. Россия обвинила Запад в превращении работы над повесткой G20 в «фарс»‎ и сказала, что западные делегации хотели переложить ответственность за свои экономические неудачи на Москву. Она также считает, что Запад мешает поставкам зерна в развивающиеся страны.

Блинкен говорил на заседании, что нужно продолжать оказывать давление на Москву, чтобы закончились бои в Украине. Его поддержали коллеги из Германии, Франции и Нидерландов. Министр иностранных дел Нидерландов Уроке Хекстра заявил, что Россия несет полную ответственность за бои в Украине и должна продолжать подвергаться санкциям. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что «один из членов G20 мешает всем остальным 19-ти» сфокусировать усилия на вопросах, ради которых была создана G20.

Отдельно Reuters отметил Индию — хозяйку саммита. Открыто обвинить Россию в агрессии она отказалась, но пыталась склонить Россию использовать слово «война» для обозначения «спецоперации».

Фото: Мария Захарова.