Путин назвал терактом атаку диверсантов в Брянской области

Кремлевский журналист Павел Зарубин опубликовал часть видеомоста Путина с Пятигорском. Президент сказал, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским в России, а само происшествие назвал терактом.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, [машина] «Нива»‎ обыкновенная — открыли огонь по ним», — заявил Путин.

По заявлению брянских властей, погиб мужчина, ранен ребенок. Ответственность за произошедшее в пограничных селах Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус»‎. Украинская сторона назвала это провокацией.