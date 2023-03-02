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#Новости

Путин назвал терактом атаку диверсантов в Брянской области

02.03.2023

Он обвинил украинских военных в стрельбе по гражданским

Кремлевский журналист Павел Зарубин опубликовал часть видеомоста Путина с Пятигорском. Президент сказал, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским в России, а само происшествие назвал терактом. 

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, [машина] «Нива»‎ обыкновенная — открыли огонь по ним», — заявил Путин.

По заявлению брянских властей, погиб мужчина, ранен ребенок. Ответственность за произошедшее в пограничных селах Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус»‎. Украинская сторона назвала это провокацией. 



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