Дерипаска считает, что в России нужно сократить госаппарат и силовиков

Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме сказал, что для преодоления кризиса России нужно сократить в 2-3 раза госаппарат и примерно во столько же раз число силовиков. Экономике нужно дать больше свободы.

Кризис в России, по его оценкам, продлится до осени 2025 года, передает «Интерфакс»‎.

Дерипаска считает, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран, но это не просто, поскольку Россия скоро столкнется с дефицитом источников финансирования экономики. Также нужно, чтобы в стране был верховенство права и прекратились «посадки»‎ всех подряд.

Чиновников он назвал обузой для экономики.

«Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики, у которой за счет санкций «гири висят»‎. Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы»‎, — считает он.

Ресурсы, потраченные за прошлый год, по его словам, ушли в никуда.

«Госкапитализм, «ГосГазМяс» — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы»,— цитирует бизнесмена «Коммерсант»‎.

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