Путин созывает экстренное заседание Совета безопасности из-за атаки диверсантов в Брянской области

Источники «Верстки»‎ в силовых структурах сообщили, что Владимир Путин созвал экстренное совещание Совета безопасности по поводу произошедшей атаки и захвата заложников в Брянской области. Политолог Татьяна Становая считает, что готовится ответ.

Совбез собирают по видеоконференцсвязи. Пока нет подтверждения о том, сколько задолжников могли взять в брянских селах Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что из-за этого Путин не поедет в Ставропольский край, как планировалось ранее, передает «Коммерсант»‎. Песков также сказал на брифинге, что Совбез пройдет 3 марта.

По мнению политолога Татьяны Становой, Путин готовит ответ.

«Вы спросите: «А в чем разница между постоянными обстрелами российских регионов и вылазкой украинских диверсантов?»‎ Разница в том, что за первое отвечает Минобороны, а там всегда все «под контролем»‎, никто ни в чем не виноват, это все НАТО... C'est la vie, так сказать. За второе отвечает ФСБ. А по линии ФСБ и доверия со стороны Путина больше, и тактика иная — мочить всех в сортире за малейшее происшествие. Так что готовится что-то серьезное — будут отвечать. На мой взгляд, подобные инциденты (бОльшего масштаба) в течение этого года во многом будет двигателями конфликта, триггерами дальнейшей эскалации и даже, возможно, решат судьбу войны»‎, — прокомментировала Становая в своем Telegram-канале.