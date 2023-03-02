В Брянской области идет бой в Сушанах и Любечане

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ФСБ сообщила, что в приграничном Климовском районе «проводятся мероприятия по уничтожению» якобы вооруженных представителей украинской армии, пишет ТАСС.

ТАСС уточнил, что бои идут в двух приграничных селах. В одним из них может быть шесть человек заложников: их захватили в магазине. В бой вступила Росгвардия.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла группа диверсантов из Украины. Baza сообщает, что около 50 человек взяли в заложники мирных жителей села Сушаны.

Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли движущийся автомобиль.

«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы»‎, — сообщил Богомаз.

Baza пишет, что диверсионная группа около 50 человек взяла в заложники жителей приграничного села Сушаны. Некоторые успели убежать или скрылись в своих домах. По их информации вооруженные люди с желтыми повязками, у них в заложниках как минимум мужчина, женщина и двое детей.

Богомаз писал, что в Сушанах загорелся жилой дом из-за атаки беспилотников. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка: здесь пострадавших нет, повреждены два дома.