Британская Financial Times опубликовала карты украинского фронта с марта 2022 по февраль 2023 года
01.03.2023
Число погибших с российской стороны иностранные разведки оценивают в 60-70 тыс. человек
По данным Financial Times, так менялась обстановка на украинском фронте за год боев.
По данным иностранных разведок, потери российской армии составили 60-70 тыс. человек погибшими.
Потери РФ в Украине превысили потери во всех конфликтах после 1945 года суммарно, передаетВВС.
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