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#Война

Британская Financial Times опубликовала карты украинского фронта с марта 2022 по февраль 2023 года

01.03.2023

Число погибших с российской стороны иностранные разведки оценивают в 60-70 тыс. человек

Карта украинского фронта, Financial Times


По данным Financial Times, так менялась обстановка на украинском фронте за год боев. 
По данным иностранных разведок, потери российской армии составили 60-70 тыс. человек погибшими. 
Потери РФ в Украине превысили потери во всех конфликтах после 1945 года суммарно, передает ВВС

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