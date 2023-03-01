Блинкен: «Москва несерьезно относится к прекращению войны в Украине»‎

В Нью-Дели 1-2 марта проходит саммит стран G20, соберутся 40 делегаций. В нем участвует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Но двусторонней встречи не будет, пишет AFP.

Лавров прибыл в столицу Индии вчера вечером. Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что у Лаврова прошли двусторонние переговоры с коллегами из Индии, Турции и Бразилии. По информации Reuters, он также планирует встретиться со своими китайскими, бангладешскими и южноафриканскими коллегами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также участвует в саммите. Он заявил AFP, что не будет встречаться с Лавровым, потому что «Москва несерьезно относится к прекращению войны в Украине»‎. Также Блинкен не будет проводить переговоры с министром иностранных дел Китая. США последние дни обвиняли Пекин в поддержке России и планах продать дроны. Китай отрицает обвинения.

Неоднозначно к российской делегации отнеслись и индийские власти. «Агентство»‎* со ссылкой на Bloomberg сообщает, что хозяева саммита пытаются добиться того, чтобы российские чиновники называли конфликт в Украине «войной»‎. Перед саммитом состоялась встреча министров финансов и глав ЦБ, но они не смогли договориться о терминологии для описания украинского конфликта. Против использования слова «война» возражают Китай и Россия.

Reuters отмечает, что власти Индии рассчитывают на разрешение разногласий между членами G7, Россией и Китаем на встрече. Бои в Украине займут ключевое место в повестке.

Российские чиновники говорили, что будут использовать встречу, чтобы рассказать миру, кто, по их мнению, несет ответственность за политические и экономические кризисы в мире.

ЕС в это время надеется, что Индия осудить российскую «спецоперацию»‎.

«Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы Россия поняла, что эта война должна закончиться», — сказал глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Если осуждения боев не будет в итоговом документе, то ЕС не поддержит заявление встречи.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».