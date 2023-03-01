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#Новости

Самарского депутата, который слушал послание Путина с лапшой на ушах, предложили исключить из КПРФ

01.03.2023

Комитет губернской думы объявил ему публичное порицание

В Самарской губернской думе комитет по регламенту объявил публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину. Партии рекомендовали исключить его, пишет «7*7»‎.

Послание Владимира Путина Абдалкин слушал с лапшой на ушах. Видео об этом он выложил в соцсетях.

«Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен»‎, – написал самарский депутат. 

Внимание на это обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который и обратился в КПРФ. 

Один из голосовавших за исключение Абдалкина сказал, что такие видео используют, «что повышать боевой дух нацистов». Другой предложил отправить депутата в армию. Сам Абдалкин сообщил в Telegram-канале, что его вызвали в полицию 1 марта.



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