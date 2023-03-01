Минобрнауки проверит РУДН из-за выставки с украинскими флагами

В Российском университете дружбы народов (РУДН) проведут служебную проверку из-за украинских флагов на ежегодной студенческой выставке культур. В Минобрнауки сообщили, что после служебной проверки накажут виновных.

Выставку культур устроили иностранные студенты в здании РУДН 27 февраля. О своих странах рассказали грузинские, молдавские, черногорские, сербские, греческие, кипрские и украинские учащиеся, пишет РБК.

На украинские флаги обратило внимание издание Readovka. Выставки организовали землячества‎ иностранных студентов. В Readovka отметили, что российские студенты не представлены на выставке, и должно быть и российское «землячество»‎.

Проверку поручил провести министр образования и науки Валерий Фальков. Виновных по ее результатам обещали наказать.

«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим ... абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», — цитирует замминистра Минобрнауки Константина Могилевского «Коммерсант»‎.

В студсовете РУДН рассказали, что после публикации получили сотни отвратительных националистических комментариев, разжигающих ненужную ненависть друг к другу. Они добавили, что будут уважать культуру всех стран мира, несмотря на конфликты.