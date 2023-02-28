Финляндия начала строить забор на границе с Россией. Сначала построят участок в три километра, пишет «Интерфакс»‎.

На тестовом сооружении проверят, как он выдерживает зимние морозы, снеговые нагрузки и, возможно, массу прибывающих с востока людей.

С понедельника началась расчистка от деревьев, а основные работы — прокладка дороги, возведение забора и оснащение его системой технического контроля — начнутся в марте. Закончить первый этап строительства планируют к концу июня.

Стоимость проекта оценивают в 380 млн евро, общую протяженность — в 200 км. Полностью забор могут закончить к 2026 году. В приоритете юго-восток Финляндии, где наиболее высок риск нелегальной иммиграции, но возможно, охватят и северные погранпункты.