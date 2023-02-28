«Проект»‎* опубликовал большое расследование о Путине, его активах и доме Алины Кабаевой

Журналисты «Проекта»‎* рассказали, как зарабатывает и живет Владимир Путин. Свои активы он хранит в кипрских офшорах: компания Ermira Consultants зарегистрирована на юриста Владислава Копылова. Со счетов компании оплачивают его дворцы и недвижимость для Кабаевой, дочерей и бывшей супруги.

В основу расследования легла утечка LLC Invest и документы, которое предоставил бывший менеджер бизнес-империи друга Путина, который имел непосредственное отношение к управлению тайной финансовой сетью. В ее основу входит Ermira Consultants.

Копылов стал номиналом так же, как и другие более известные друзья Путина — через завод «Светлана»‎. За свои «услуги»‎ Копылов получает зарплату в спортивной организации, а в 2003 году получил квартиру на Петроградской стороне.

Источник рассказал, что сделки в интересах Путина оплачивались со счетов компании Ermira, и он ее владелец. Различные друзья президента занимались менеджментом компании и переводили деньги на ее счета в том числе со своих офшоров. Участвовал в финансовых операциях и банк «Россия»‎, акционеры которого также путинские друзья.

Связь с Путиным подтверждают также сделки и проекты, которые финансировались из Ermira.

Компания зарабатывает на продаже водки «Путинка»‎ — доход от нее шел Путину и Ротенбергу. По подсчетам «Проекта»‎*, с 2004 по 2019 год на «Путинке»‎ можно было заработать от 400 до 500 млн долларов. Путин же со своей стороны всячески способствовал увеличению продаж водки — в 2015 году, например, снизил минимальную розничную цену. Эксперты не понимали, как это согласуется с курсом на борьбу с пьянством, а производители дешевого алкоголя только выиграли, в том числе и Путин.

Зарабатывает президент и на пропаганде. Ermira в 2009 году владела 24% акций «Национальной медиа группы»‎, а позже доля увеличилась.

Ermira тратила на дворец Путина на мысе Идокопас под Геленджиком через сеть других компаний. Всего было переведено на дворец не меньше 11,5 млрд рублей.

Со счетов Ermira перед разводом Людмилы и Владимира Путиных покупалась квартира в спальном районе Москвы будущему мужу Людмилы Артуру Очеретному. Но позже Путин отобрал и ее, переписав на «дочку»‎ Ermira. Позже Очеретный покупал у связанных с путинским офшором компаний нежилое помещение и еще несколько объектов недвижимости. После сделок с фирмами Ermira Очеретный купил шикарное жилье сначала во французском Биаррице, а позже — в швейцарском Давосе. Сумма обеих покупок примерно соответствует доходу, полученному Очеретным при сделках с юрлицами Ermira.

Еще одна «дочка»‎ была у Ermira для дочери президента Марии Воронцовой и уже бывшего ее супруга Йоррита Фаассена. На нее покупали участки рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарево. Однако и эту недвижимость, как в случае с квартирой Людмилы Очеретной, Путин в итоге оставил себе.

Покупалась на деньги офшора и недвижимость в Сочи для Алины Кабаевой. Источник «Проекта»‎* рассказал, что Кабаева в 2011 году лично указала, какие квартиры ей нужны в Сочи, а также на кого они должны быть оформлены. Несколько объектов оформили на ее бабушку Анну Зацепину. Бабушке Кабаевой принадлежит недвижимость на 1,1 млрд рублей. По оценке журналистов, стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.

Однако в сочинском пентхаусе Кабаева не появлялась в последние годы, рассказали журналистам. У нее и Путина есть еще один дом. Кабаеву постоянно сопровождают не меньше пяти помощниц — ее сестры Екатерина Головачева и Олеся Федина, также Юлия и Анна Назаровы и Елена Ерхан. Это выяснилось по базе железнодорожных билетов. Все они постоянно ездят на Валдай. Здесь ближайшей помощнице Кабаевой даже купили недвижимость в 2016 году: после рождения первого ребенка, а после она приобрела дом в Ящерово, где живут офицеры ФСО и другие путинские друзья. Две другие помощницы поселились поближе к Кабаевой в Сочи.

Сестры занимаются детьми Кабаевой и, вероятно, Путина. Дети еще не достигли совершеннолетия.

На Валдае для Кабаевой построен свой, отдельный деревянный терем. Он находится в 800-х метрах от главного «золотого». В резиденции практически постоянно проживают дети. Для них построена площадка для картинга и игровая площадка.

Вся семья приезжает в Валдайскую резиденцию на поезде. Иногда для особенной безопасности Путин использует вертолет, чтобы добраться от секретной жд-станции до резиденции: и там и там построены вертолетные площадки.

Журналисты также показали интерьеры в резиденции Путина. В «золотом»‎ доме позолоченные стулья, трехэтажные люстры и прочая «путинская роскошь»‎, знакомая по дворцу в Геленджике.

*«Проект»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.