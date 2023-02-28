Путин призвал ФСБ «выявлять и пресекать‎ всю эту мразь»‎, желающую расколоть российское общество

Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. Он поставил задачи ведомству и Росгвардии: среди них выявление «экстремизма» в интернете и предотвращение диверсий. «Желающих расколоть российской общество» он назвал «мразью».
Как передает пресс-служба Кремля, силовикам поручено выявлять и пресекать пропаганду «экстремизма и терроризма» в интернете. Особое внимание тем, кто «пытается вовлечь в террористические группировки» россиян, особенно молодежь.
«Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — продолжил Путин.
Среди задач ФСБ также содействие вооруженным силам и Росгвардии на фронте, контрразведка, в том числе в украинских регионах, чтобы завоевать «доверие» жителей Донбасса. При этом Херсонскую и Запорожскую области он также упомянул.
В приграничных регионах нужно противостоять диверсиям и попыткам Запада работать против России.
Фото: Максим Блинов, РИА Новости.