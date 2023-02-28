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Путин призвал ФСБ «выявлять и пресекать‎ всю эту мразь»‎, желающую расколоть российское общество

28.02.2023

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Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. Он поставил задачи ведомству и Росгвардии: среди них выявление «экстремизма»‎ в интернете и предотвращение диверсий. «Желающих расколоть российской общество»‎ он назвал «мразью»‎.

Как передает пресс-служба Кремля, силовикам поручено выявлять и пресекать пропаганду «экстремизма и терроризма»‎ в интернете. Особое внимание тем, кто «пытается вовлечь в террористические группировки»‎ россиян, особенно молодежь. 

«Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле»‎, — продолжил Путин. 

Среди задач ФСБ также содействие вооруженным силам и Росгвардии на фронте, контрразведка, в том числе в украинских регионах, чтобы завоевать «доверие»‎ жителей Донбасса. При этом Херсонскую и Запорожскую области он также упомянул. 

В приграничных регионах нужно противостоять диверсиям и попыткам Запада работать против России. 


Фото: Максим Блинов, РИА Новости.



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