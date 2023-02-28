Москвича приговорили к четырем годам колонии за хулиганство

Москвича Алексея Нечушкина приговорили к четырем годам колонии по статье о хулиганстве с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК). 27 февраля он въехал на Пушкинскую площадь на автомобиле, исписанном лозунгами «Народ, вставай!», «Это война» и другими, пишет SOTAvision.

Мать Нечушкина родом из Украины. Нечушкин говорил, что переживал за украинцев: в стране он проводил много времени в детстве. Его родные также находились в зоне обстрелов.

«Это был глупый поступок, но поступить по-другому я не мог. Это был своеобразный одиночный пикет с использованием автомобиля. Я сильно переживал за родственников и не хотел, чтобы они думали, что я безучастен», — сказал он.

Пострадавших не было.

Фото: Avtozak.