Фигурант дела «Сети»‎*: ребята из Москвы не входили в «Сеть»‎*

«Говорит НеМосква»‎ побеседовал с фигурантом «дела «Сети»‎* Игорем Шишкиным. Он сказал, что «ребята из Москвы в «Сеть»‎* не входили».

ФСБ вчера сообщила, что провела несколько обысков по новому уголовному дело против организации. На причастность проверяют и математика Азата Мифтахова, осужденного на 6 лет за поджог офиса «Единой России»‎.

Игорь Шишкин был задержан в 2018 году и пошел на сделку со следствием. Он сказал, что давал показания против Мифтахова как секретный свидетель, уже будучи в колонии. В 2021 году он вышел из колонии и уехал из России.

Шишкин говорит, что показания в ФСБ выбивали силой, поэтому они не соответствуют действительности.

«Я давал показания [против Мифтахова] как секретный свидетель, когда уже был в колонии. Естественно, под давлением на меня и близких. Дал показания, что виделись на одном мероприятии в Московской области, где были ячейки «Сети»*, — рассказал Шишкин.

Он добавил, что ребята из Москвы в «Сеть»* не входили, а после отъезда из России он сразу передал защите Мифтахова все данные о том, как из него выбили показания. Шишкин сказал, что готов в любой момент все опровергнуть.

Фигурантов «Сети»‎* осудили в 2020 году на сроки от 6 до 18 лет колонии. Они заявляли о пытках электрическим током — так из них сделали «террористическое сообщество»‎.

*«Сеть» российские власти считают «террористической организацией».