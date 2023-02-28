В Санкт-Петербурге закрыли небо для гражданских самолетов

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Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге проводилась тренировка сил ПВО. В ее рамках отрабатывалось взаимодействие с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности, передает «Коммерсант»‎. Истребители, которые подняли в воздух, тренировали перехват и идентификацию условной цели.

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом открыто для самолетов.

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Аэропорт Пулково прекратил принимать гражданские самолеты, объявлена задержка рейсов до 12:00. По данным Baza, причина закрытия воздушного пространства — неопознанный объект в воздухе. Он похож на беспилотник, пишет ASTRA.

В небо над городом подняли истребители. В городе введен план «Ковер». Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты в Санкт-Петербурге не принимают и не отправляют.

Беспилотники сегодня атаковали нефтебазу в Туапсе, Белгород, Брянскую область. Сообщалось о взрывах и неопознанных объектах в Адыгее.