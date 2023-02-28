Песков: пока преждевременно говорить о выдвижении Путина на выборы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью «Известиям»‎. По его словам, пока преждевременно говорить о выдвижении Путина на президентские выборы, «ему сейчас точно не до этого»‎. Но поддержка Путина в российском общества высокая, считает Песков.

О том, что выборы точно состоятся, Путин говорил в послании. Само послание, по словам Пескова, «было воспринято как одно из лучших за всё время оглашения»‎. Выборы, добавил он, «неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы»‎.

«Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или не выставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения»‎, — сказал Песков.

Он добавил, что «подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента»‎ и СВО. К переговорам для достижения целей «спецоперации»‎ Россия всегда готова, считает Песков. В том, что дипломатический процесс не идет, он обвинил Запад, и от западных стран Россия якобы не получала предложений о переговорах. Правда «цели СВО»‎ он также не назвал, и говорил только о националистах в Украине.

«Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то что мы видим сейчас»‎, — сказал Песков.